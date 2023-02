Dove sono costate di più le bollette di luce e gas nel 2022

By

Un argomento che è stato analizzato da Facile.it in cui si è potuto constatare che l’energia elettrica è stata molto costosa in Sicilia, Sardegna e Campania.

Il gas invece ha toccato dei consumi elevati e quindi dei costi record in Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia.

I consumi di gas di energia elettrica del 2022

Lo scorso anno gli italiani si sono trovati costretti a pagare 1.434 euro in media per il consumo di energia elettrica e quindi, una percentuale pari a 38% in più si è confrontato con il 2021.

Mentre per il gas la percentuale è aumentata al 57% con 1.459 euro in più a differenza dell’anno precedente.

E questo è ciò che afferma Facile.it a seguito di un’analisi.

All’interno di questa ricerca sono stati presi in considerazione i dati regionali così da venire a conoscenza di qual è la zona in cui si è speso di più.

Partendo dalle bollette elettriche, quelle più costose sono arrivate dalla Sardegna con un consumo in media di 1.789 euro annui, in Sicilia c’è stata una media di 1.627 euro annui mentre in Campania la media è stata di 1.519 euro annui.

Nella prima regione, ossia in Sardegna, il consumo medio a famiglia nel 2022 è stato di 3.672 kWh.

Se si prendono in considerazione le tariffe dello scorso anno, si tratta di un consumo che corrisponde a 1.789 euro e quindi un valore più alto del 24,7% a differenza della media nazionale.

A causa di consumi così alti e molto semplice comprendere per quale motivo sia assente la fornitura di gas in diverse zone dell’isola, una situazione che molto spesso viene risolta attraverso l’utilizzo di dispositivi elettrici per potersi riscaldare, andando quindi ad avere un grandissimo impatto poi sulla bolletta di energia elettrica.

La seconda città in cui consumi sono stati elevati è stata la Sicilia, luogo in cui le famiglie hanno speso 1.627 euro con un consumo medio di 3.339 kWh.

Sull’ultimo scalino del podio troviamo la Campania luogo in cui la spesa è stata di 1.519 euro con un consumo di 3.118 kWh.

Non mancano poi quei luoghi d’Italia in cui il consumo di elettricità è stato più basso.

Prendiamo come esempio una città della Liguria, luogo in cui il costo annuo è di 1.176 euro con un consumo di 2.414 kWh mentre in Piemonte il consumo è pari a 1.289 euro annui con un consumo di 2.646 kWh.

Una situazione simile si è verificata in Trentino Alto Adige, luogo in cui il consumo è stato di 1.314 euro con 2.697 kWh utilizzati.

Il consumo del gas in Italia

Per quanto riguarda il gas invece le regioni in cui il costo è stato più elevato sono Trentino Alto Adige con una spesa di 1.729 euro annui, l’Emilia Romagna con una spesa di 1.646 euro annui e la Lombardia con una spesa di 1.639 euro annui.

Nella prima regione, gli abitanti hanno pagato un prezzo più alto del 18,5% a differenza della media nazionale con un consumo di 1.652 standard medio cubo.

Troviamo poi la città dell’Emilia Romagna in cui il consumo è stato di 1.287 standard medio cubo e la Lombardia con 1.282 standard medio cubo.

Una lista che, se guardata dal basso, indica la Campania come la regione in cui si è consumato pochissimo gas.

Infatti qui, la spesa media è di 1.009 euro con un consumo di 789 standard media cubo.

Poco più in alto troviamo il Lazio con un consumo di 1.021 euro e quindi con una spesa di 799 standard media cubo e la Sicilia con il 1.045 euro di consumi annui con un utilizzo di 817 standard al metro cubo.