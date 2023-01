Dove si nasconde l’iguana nella foto? Hai meno di 5 secondi per trovarla

Nella foto è nascosta un’iguana. Riesci ad individuarla in soli 5 secondi? Soltanto in pochi ci riescono. Ecco dove si trova.

Nell’immagine che vi mostriamo possiamo notare un disegno che raffigura un giardino e una panchina immersa nel verde dove c’è anche un lampione che illumina il tutto ma c’è nascosta anche un’iguana.

Questa però si confonde bene con l’ambiente circostante, ed è difficile trovarla in pochi secondi e soltanto in pochi riescono ad individuarla in così poco tempo grazie al loro intuito innato.

Iguana: ecco dove si trova

Questi testi sono molto diffusi sul web e in molti si esercitano per far si che la loro menti si alleni e che provando e riprovando più giochi del genere, possano sviluppare un determinato grado di percezione della realtà.

Per via dei colori presenti e delle forme, non riusciamo ad individuare l’animale in quanto entra in gioco l’illusione ottica che altro non è che una diversa percezione di quello che c’è realmente.

Questo accade perché, il nostro cervello, associa forme e colori in modo diverso e non riesce a captare la presenza di un elemento minuscolo che si confonde con tutto il resto che c’è attorno.

Perciò, chi riesce ad individuare la piccola iguana all’interno della foto, in soli 5 secondi, è considerato un genio e ha un Quoziente Intellettivo maggiore rispetto alla media, ma non bisogna demordere se non la si trova.

Basti pensare che la nostra mente, tende ad immagazzinare le informazioni e una volta venuti a conoscenza della soluzione, riusciremo a trovarla ogni qualvolta l’immagine ci sarà riproposta.

Così, scovando sul web altre immagini simili o esercitandoci con altri test del genere, possiamo allenare il nostro cervello e far si che davanti ad una nuova sfida riusciremo a trovare la soluzione in un batter d’occhio.

La soluzione

In particolare, l’ambiente in foto può ricordare a grosso modo, una zona del Parco del Valentino a Torino, dove sono presenti lampioni del genere e panchine immerse nel verde, come quella in foto.

Non sappiamo se effettivamente, il disegnatore si sia ispirato alla città Piemontese, ma sappiamo che ha deciso di introdurre all’interno dell’immagine un iguana piccolissima e di colore azzurro.

Questa, non è facilmente individuabile ma possiamo trovarla se ci mettiamo a guardare la foto in ogni minimo particolare, se non fosse che per far si che il test sia riuscito abbiamo meno di 5 secondi a disposizione.

L’iguana, infatti, si trova sul primo ramo a destra dell’immagine, appollaiata con un’aria serena e sembra star godendosi dello spettacolo della natura in piena tranquillità.

Non vi resta che mostrare la foto ai vostri conoscenti e metterli alla prova e capire chi tra di loro ha una vista d’aquila e un’intuito arguto e chi invece non si fa ingannare dall’illusione ottica.

Tra questi, ci sarà anche, chi invece non riuscirà a trovare la soluzione e rimarrà sorpreso quando gliela mostrerete in quanto l’aveva sotto gli occhi ma non si era accorto della presenza dell’animale.

Questi e altri test sono fruibili sul web e servono per sviluppare la mente e per far si che la memoria e l’intuito siano sempre allenati.