Dove perdono più valore le case in Italia? La classifica parla chiaro: ecco il podio

Le case in Italia perdono più valore in specifiche città, una delle quali domina la classifica. Ecco i dati.

Il Gruppo Tecnocasa ha fatto un confronto con i prezzi delle case che ci sono stati nel decennio 2012 e il 2022. Dalle indagini sono emerse che in Italia sono sette le città in Italia in cui le case hanno perso più valore. Nello specifico, su dieci città sono sette quelle dove sono scesi i valori, ecco la classifica.

Milano. prezzi in aumento sugli immobili

Dall’analisi svolta da Tecnocasa su come sono mutati i prezzi delle case tra il 2012 e il 2022 è emerso che solamente in tre città c’è stato l’aumento di valore sugli immobili. In cima alla classifica delle città in cui le case costano di più troviamo Milano. Il capoluogo lombardo ha guadagnato in dieci anni il 28,1%.

Anche a Bologna il prezzo delle case è aumentato e ha ottenuto il 18% solo nel 2018, mentre la media in dieci anni è pari al 15,5%. Si tratta di numeri molto positivi per il capoluogo romagnolo.

Il valore degli immobili è cresciuto anche a Firenze. Nelle analisi svolte da Tecnocasa sul decennio compreso fra il 2012 e il 2022 emerge che la città non ha perso nulla in questo lasso di tempo e quindi rientra nelle città in cui il valore delle case non è diminuito.

Case in Italia che perdono valore: ecco dove

Se le città in cui i prezzi delle case sono aumentate nel decennio indicato secondo l’indagine svolta da Tecnocasa sono tre, sono molte di più quelle in cui è sceso il valore degli immobili. La prima città in cui si è verificato un calo drastico del valore delle case è Genova, dove si è perso il 49,1%, una percentuale molto alta, che compromette il mercato immobiliare.

Anche a Torino le case hanno perso valore. Con lo scoppio della pandemia è sceso del 29,7% e si è attestato al 26% a distanza di due anni dalla fine del covid. Il valore del mattone è dunque calato in modo drastico nel capoluogo torinese.

Numeri negativi si sono registrato anche a Roma, dove si sta vivendo una situazione pressoché uguale a quella del capoluogo piemontese. A Roma il valore degli immobili è sceso del 24,6%, percentuale troppo alta considerato che la città è una delle destinazioni turistiche preferite al mondo.

A Napoli si registra una situazione simile e fino al 2016 il mercato immobiliare era circa del 15% in meno, mentre negli ultimi tempi ha recuperato un 5,2% grazie agli investimenti in ambito turistico. Anche se è ancora in perdita, questo aumento significa tanto per il capoluogo della Campania.

Altre città dove c’ è stato un calo del valore degli immobili

Nell’analisi fatta da Tecnocasa sulle città del Mezzogiorno, si registra un notevole recupero a Bari, dove in realtà il valore degli immobili è stato in drastico calo. Grazie al recupero di 7 punti attestati negli ultimi anni il calo oscilla intorno al 13,4%.

In Sicilia la situazione è probabilmente peggiore che in altri posti. Infatti, nel capoluogo siciliano il valore delle case di Palermo in dieci è sceso del 21,4%. Anche se c’è stata una piccola crescita nei primi tre mesi 2021, si è trattato di percentuali poco significative.

A Verona invece la situazione è meno drastica. La città ha registrato il 18% in meno sul valore degli immobili nel 2015, ma un recupero del 3,7% nel 2022 ha ridotto il calo del valore.

Come abbiamo visto, l’analisi effettuata da Tecnocasa ci ha permesso di avere un quadro più chiaro su cosa succede in Italia sul mercato immobiliare. L’investimento nel mattone è da sempre una delle priorità degli italiani, che così possono essere più aggiornati sul valore delle case.