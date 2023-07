Dov’è nato il nome Italia? Proprio in questa bellissima regione: lo sanno in pochi

Sai che pochi sanno dove è nato il nome Italia? Ha origine da una regione bellissima, scopriamo di quale regione stiamo parlando e tutte le curiosità sulle origini del nome Italia!

Non molte persone sanno da dove è nato il nome Italia, che ha dato la definizione più bella che possa esserci alla nostra penisola. Il nome ha origine da una splendida regione, la Calabria, Scopriamo come è nato e tutta la storia che sta dietro a questo meraviglioso nome!

Il nome Italia è nato in Calabria

Non ci crederai, ma il nome Italia è nato in Calabria. Fantastica regione del sud in cui abitava una popolazione denominata Vituli o Viteli. Ma i greci comunemente indicavano come Italói, vocabolo dato appunto da loro a questa gente.

I Vituli o Italói si erano stabiliti nel punto più a sud della penisola, proprio nelle vicinanze della zona. Oggi sorge Catanzaro ed erano chiamati così poiché la loro religione imponeva l’adorazione del simulacro di un vitello. Infatti, il termine significa “abitanti della terra dei vitelli”.

Un’altra ipotesi sulla nascita del termine Italia è che derivi dal leggendario re Italo, menzionato in un saggio del V secolo a.C. dallo storico Antioco da Siracusa. E’ comunque certo che dal V secolo in poi si indicò con il termine Italia solamente la Calabria e solo successivamente il nome venne usato per indicare tutte le regioni meridionali della Penisola.

Quando con Italia si indicò tutta la penisola

Dovettero passare ancora altri secoli per estendere il nome Italia fino Alpi. Dopo le vittorie che i romani ebbero contro i Sanniti e contro Pirro, nel secondo III, il nome Italia venne usato per comprendere il Magra e fino al Rubicone.

Dopo le ulteriori conquiste realizzate dai romani a nord, il termine venne esteso anche alla Gallia Cisalpina, dopo però che vennero concessi alla regione i diritti per la cittadinanza romana.

Non solo, con riforma delle amministrazioni messa in atto da Augusto, precisamente nel 27 dopo Cristo. I confini vennero allargati ancora e fatti arrivare presso Nizza, a ovest al fiume Varo, e in Istria, ampliandoli dal lato ad est del fiume Arsa.

Il nome Italia ufficialmente assegnato a tutto il territorio compreso tra le Alpi e lo Stretto di Messina. Invece, per includere nella dicitura anche la Sicilia e la Sardegna fu necessario aspettare Diocleziano. Ciò avvenne grazie all’espansione inarrestabile dei romani, che estesero i domini dal nord al sud della penisola.

La conferma arriva anche da Aristotele

Quanto appena detto confermato da Dionigi di Alicarnasso e dal grande filosofo greco Aristotele. Il dominio del regno allargato da Re Italo che governò sull’Enotria. Terra che si estendeva fra quella che oggi è la Calabria e dalla foce del Bradano a quella del Sele, ovvero dalla colonia greca di Metaponto a Posidonia.

Come ebbe a dire Dionigi di Alicarnasso, l’Italia prese questo nome per via del potente re Italo, che sottomise molti popoli e si faceva ubbidire. Anche Aristotele commentò l’estensione del nome Italia al dominio del re in poco tempo, re che divenne dominatore dell’Enotria, Italo appunto.

Da lui le genti chiamati Itali e non più Enotri e grazie all’operato del re divennero agricoltori e abili oratori, costoro che erano appena dei nomadi. Aristotele ha anche aggiunto che presto tutto il sud venne indicato come Italia, confermando quanto già detto.

Anche Strabone e Virgilio nell’Eneide parla della nascita del termine Italia proveniente dalle terre dell’Istmo di Catanzaro. Esse indicano appunto come quella parte d’Europa è, denominata Esperia dai Greci, ma terra fertile e antica, e posseduta da Italo, re degli Enotri, diede il nome alla bella Italia. Virgilio ha indicato questa terra come quella destinata a loro.

Come vedi, le origini del nome Italia sono molto interessanti e sicuramente neanche tu sapevi che il nome era nato in Calabria!