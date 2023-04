Dove fanno il nido i moscerini? Quasi tutti escono fuori da qua: vai a controllare

I moscerini, anche se sono innocui per l’uomo, possono rappresentare un bel problema se fanno il nido in casa. Vediamo dove sono più propensi a farlo.

Anche nelle case più pulite potrebbe celarsi qualche fastidioso nido di moscerini. Tranquillo: si può evitare.

Nido di moscerini: un bel problema

I moscerini non sono pericolosi per l’uomo. I loro nidi in casa e le infestazioni, però, possono essere davvero molto fastidiosi. Alcuni esemplari, infatti, possono veicolare alcuni agenti patogeni perché potrebbero accumularsi in luoghi sporchi come la spazzatura. La trasmissione può avvenire perché i moscerini volano sui nostri cibi.

Il ciclo vitale di un moscerino non supera le due/tre settimane. Inoltre, ognuno di loro si riproduce una sola volta in tutta la vita. Nonostante questo, il ciclo riproduttivo è ampio. In poco tempo, dunque, possono proliferare. Vediamo dove possono più facilmente fare il nido in casa.

Dove fanno il nido

Questi insetti sono particolarmente attratti dalla frutta, soprattutto quella matura o marcia. Inoltre, vengono attirati dai vegetali e da tutte le sostanze organiche che stanno fermentando. Proprio dove ci sono questi elementi che li attirano i moscerini fanno il loro nido. Lì gli esemplari femmina depongono le loro uova. Poi, nasceranno le larve che, dopo la muta, diventeranno pupe ed infine adulti.

Un altro luogo dove i moscerini possono fare il nido è rappresentato dall’acqua stagnante o dal terreno. Ciò, però, dipende dalla specie.

In generale, quindi, i moscerini si annidano laddove ci sono giacenze di spazzatura quindi in cucina ma anche sui davanzali e terrazzi se non abbastanza puliti. Ad esempio, se ci sono resti di escrementi animali o di bevande zuccherate, queste potrebbero facilitare l’annidarsi di questi moscerini.

Potrebbe essere facile intuire che, per evitare che i moscerini facciano il nido, bisogna evitare di accumulare spazzatura, soprattutto di natura organica. I secchi della spazzatura dovrebbero essere puliti con il bicarbonato di sodio che toglie i cattivi odori ed igienizza.

Inoltre, se si hanno delle piante sul davanzale o in casa, bisognerebbe evitare i ristagni. Bisognerebbe, dunque, annaffiarle il giusto per evitare che si accumuli acqua nel terreno o nei sottovasi, che possono attirare i moscerini.

In alcuni casi, i moscerini possono anche annidarsi nei tubi di scarico. Per questo motivo, periodicamente si può versare nei tubi acqua bollente ed aceto. La pulizia in casa dovrebbe essere accurata.

Un altro modo per evitare che si formino altri moscerini è quello di evitare di tenere la frutta in bella vista, soprattutto se matura, e se fa caldo. Meglio riporla in frigorifero. Lo stesso vale anche per bevande e dolci. Si possono anche utilizzare dei contenitori o delle coperture, per evitare il proliferare degli insetti. Provare per credere.