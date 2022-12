“Dormono in stanze separate”, scoop da Buckingham: altro che tutto rose e fiori

L’interesse dei sudditi, e non solo, per Buckingham Palace non si placa, soprattutto se si tratta di dettagli della vita privata di chi ci abita.

Sembrerebbe che il segreto del successo di una coppia piuttosto longeva di Buckingham Palace sia legato proprio al fatto di dormire in camere separate.

Buckingham Palace: l’interesse dei sudditi

L’interesse per Buckingham Palace ed i suoi abitanti è sempre molto vivo. Anche quando la Regina Elisabetta II è venuta a mancare, dopo mesi dalla sua morte i riflettori sembrano non essersi spenti.

Ora, al suo posto, c’è suo figlio, Re Carlo III, salito al trono insieme a Camilla Parker Bowles, la sua storica amante poi sposata ufficialmente dopo la morte di Diana ed il divorzio di lei.

Sin dai primi appuntamenti ufficiali, re Carlo non ha avuto immediatamente i consensi di tutto il pubblico. Piuttosto, molti lo hanno rimproverato che avrebbe fatto molto meglio ad abdicare per lasciare spazio a suo figlio e consorte. Per non parlare di Camilla: inutile dire che nessuno avrebbe mai immaginato che avesse potuto diventare regina un giorno. Tuttavia, sembrerebbe che il re abbia atteso questo momento per tutta la vita e stia iniziando a far sentire la sua autorità, spesso esercitata a sproposito.

Sin dai primi passi mossi a Buckingham Palace in qualità di Re, ha fatto cadere qualche testa e mostrato alcuni segni di disappunto nei confronti di diversi dipendenti. Un’abitudine, però, sembrerebbe non aver perso insieme a sua moglie: quella di dormire in stanze separate.

Dormire separati: il segreto della longevità della coppia

Del resto, lo facevano anche i suoi genitori. Dormire separati sembrerebbe essere il trucco per un matrimonio più longevo. A rivelarlo è stato Roya Nikkhah, del Sunday Times. Stando a quanto ha rivelato lo scrittore, la coppia di solito si separa dopo che è stata qualche giorno di seguito insieme. La separazione serve ad ognuno per vivere dei momenti soltanto per se stessi.

Re Carlo III ama trascorrere il suo tempo libero a Highgrove House, la casa che preferisce e dove incontrò Camilla, molto prima di Diana. La regina consorte Camilla, invece, si reca in una casa che ha comprato dopo essersi divorziata, nel 1996, ovvero Ray Mill House che conta oltre 68 mila metri quadri.

Ovunque i coniugi scelgano di vivere sotto lo stesso tetto, anche a Buckingham Palace, i due scelgono di dormire in stanze separate. Il Daily Mail ha scritto che per loro, dormire in stanze diverse è parte di una tradizione già adottata dell’alta borghesia inglese. Dormire separati sarebbe più comodo: non si sente russati, non ci si sveglia per l’altro che si muove etc. Che sia questo davvero il segreto per una coppia felice?