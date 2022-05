Il Moulin Rouge, simbolo della Belle Époque, apre le porte per tre notti ai viaggiatori di Airbnb, ma solo a chi prenota per primo.

Il Moulin Rouge è l’anima di Parigi, il simbolo per eccellenza della vita mondana e delle notti folli fatte di musica, balli e spettacoli esuberanti.

È stato inaugurato nel 1889 grazie agli imprenditori Charles Ziedler e Joseph Oller, nell’ex quartiere a luci rosse nei pressi di Montmartre, e costruito con le sembianze di un mulino a vento per ricordare le radici rurali del posto.

Oggi, dopo 133 anni dalla prima apertura, il Tempio del Cancan mostra una delle sue sale segrete, rivisitata da Airbnb.

Il Moulin Rouge: guest house per tre notti

Il simbolo della Belle Époque sta per prendere nuova vita grazie ad Airbnb, il gigante dei viaggi online che in questi anni, grazie a progetti del genere, ha rimesso a nuovo diverse strutture.

Per la prima volta, Airbnb insieme allo storico ed esperto di cultura francese Jean-Claude Yon ha ricreato all’interno del teatro una stanza segreta, una elegantissima suite arredata in stile art nouveau, da utilizzare come guest house per i viaggiatori di Airbnb; una sala con tanto di palco e abiti da scena messi a disposizione degli ospiti.

“La stanza segreta all’interno del mulino del teatro è stata pensata proprio come un viaggio indietro nel tempo, per dare agli ospiti la possibilità di rivivere la capitale francese durante quel momento storico”

ha detto Jean-Claude Yon.

Ma non finisce mica qui. Gli ospiti incontreranno la prima ballerina del Moulin Rouge Claudine Van Den Bergh che porterà loro a visitare la sala dei costumi e le altre aree del mulino. Inoltre, i fortunati andranno a scoprire i retroscena e i segreti del teatro, parteciperanno al backstage e allo spettacolo del Moulin Rouge Fèerie (rigorosamente in prima fila e con posti riservati), degusteranno un menù preparato dallo chef Arnaud Demerville su una terrazza panoramica (magari dopo aver fatto persino un aperitivo) e avranno il privilegio di vivere un momento magico sui tetti di Parigi.

Insomma, se anche a voi è venuta voglia di provare questa straordinaria esperienza, non vi resta che segnarvi in promemoria la data di apertura delle prenotazioni: 17 maggio 2022 alle 19 in punto. Solo le tre coppie che prenoteranno per prime vinceranno questo soggiorno di una notte al costo di €1. Le uniche tre date a disposizione sono il 13, il 20 e il 27 giugno 2022.