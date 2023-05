Doppio ciclone in arrivo, pioggia e grandine invadono l’Italia: ecco dove accadrà

Doppio ciclone in arrivo, pioggia e grandine stanno per arrivare in Italia. Ecco quali sono le zone che devono prestare massima attenzione. Scatta lo stato di allerta meteo.

Ritorna il maltempo su quasi tutta l’Italia. La primavera e le temperature miti di questi giorni stanno per lasciare il posto ad un nuovo autunno. In queste zone del nostro Paese si ritornano ad aprire gli ombrelli.

La primavera è già finita? Scatta l’allerta meteo

La primavera continua a fare i capricci. Non abbiamo avuto modo nemmeno di tirare fuori gli abiti leggeri che è tempo già di riaprire gli ombrelli. Per l’ennesima volta.

Dal 21 marzo si possono contare sulle dita delle mani le giornate di sole e le temperature piacevoli. Sebbene in alcune città italiane la pioggia non si sta facendo vedere da qualche settimana, non possiamo però parlare di un mese caldo come dovrebbe essere invece maggio.

Il cielo continua ad essere nuvoloso da Nord al Sud e per quanto le temperature non siano più quelle glaciali di qualche settimana fa, non si può dire che siano però piacevoli. La sera addirittura continuano a scendere al di sotto dei 10 gradi anche nel versante meridionale.

La situazione pare che non migliorerà affatto, al contrario. Arriva l’allerta meteo: pioggia e grandine stanno per fare il loro ingresso in Italia.

Doppio ciclone in arrivo: massima allerta in queste città italiane

Altro che estate anticipata! Gli esperti del tempo erano convinti che le belle temperature degli ultimi giorni sarebbero durate almeno fino a giugno senza interruzione del maltempo.

Purtroppo non sarà così e a confermarlo sono le ultime previsioni meteorologiche che non sono per nulla rincuoranti. Sapete cosa sta per accadere? C’è un doppio ciclone in arrivo. Preparatevi ad aprire gli ombrelli, di nuovo. In queste zone torna l’autunno: pioggia e grandine cadranno proprio qui.

Prima di scoprire se anche voi vivete nelle regioni più “sfortunate” meteorologicamente parlando, dobbiamo mettervi al corrente di alcuni dati importanti che riguardano proprio questi due cicloni in arrivo.

Anzitutto, l’allerta maltempo è prevista già da giovedì 11 maggio in tutta Italia anche se in alcune regioni, come quelle meridionali per esempio, già da qualche ora si stanno registrando violenti temporali che continueranno per tutta la settimana.

Un primo ciclone proveniente dall’Est Europa sta già transitando nel nostro Paese ma fortunatamente tra qualche ora lascerà l’Italia dirigendosi verso l’Africa del Nord. A preoccupare i meteorologi è un secondo ciclone che farà capolino nel nostro Paese a partire da metà settimana. Stiamo parlando di un vortice piovoso in arrivo dall’Europa del Nord e pronto a far riaprire gli ombrelli a quasi tutta l’Italia.

Non è però solo la pioggia ad intristire gli animi degli italiani che attendono ancora con ansia l’arrivo della vera e propria primavera ma piuttosto il rischio di un altra diminuzione delle temperature e la caduta della grandine.

Ad essere sotto l’occhio vigile dei meteorologi le città del Centro-Sud e quelle del Nord-Est. Nelle regioni nel Nord-Ovest invece cadranno fino a 70 millimetri di pioggia. Questo ciclone non ci abbandonerà per giorni e ci terrà purtroppo compagnia anche per questo fine settimana.

Ma fino a quando continueranno questi fenomeni temporaleschi con tanto di grandine e venti? Secondo gli esperti del tempo almeno fino alla fine del mese corrente dobbiamo avere sempre con noi gli ombrelli e l’impermeabile perché fino agli inizi di giugno il tempo sarà davvero molto instabile.

In ogni caso i meteorologi vogliono comunque rincuorare i tanti italiani che aspettano da settimane l’arrivo delle belle temperature. Questo quadro climatico instabile e capriccioso giungerà presto al termine e solo allora ci ritroveremo ad affrontare il rovescio della medaglia: temperature roventi e afa senza precedenti.

Gli esperti del tempo parlano dell’estate 2023 come di quella più calda e bollente degli ultimi 10 anni. Forse ci mancherà quasi la freschezza di questi giorni che poi si assenterà – per la gioia di tanti – almeno fino ad ottobre.

Tra poco più di un mese questa primavera capricciosa lascerà il posto a un’estate torrida, umida e afosa che secondo gli esperti del tempo ci farà rimpiangere questo clima che, ad eccezione della pioggia, non è poi così male.

Ci aspettano dei mesi bollenti con temperature ben oltre la media. Si parla già di previsioni che fanno rabbrividire gli amanti dell’inverno. Pare infatti che in alcune città italiane si arriveranno a superare i 30 gradi e in altre, Isole comprese, addirittura si toccheranno i 40 gradi.

Insomma, godiamoci questi ultimi giorni di pioggia e temperature fresche perché presto la situazione climatica cambierà in maniera drastica.