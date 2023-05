Dopo Milano, anche a Roma iniziano le proteste degli studenti contro il caro affitti

La protesta di Ilaria Lamera non è passata inosservata, e ha spinto molti studenti a fare altrettanto contro il caro affitti a Roma. Una decina di loro si sono accampati in tenda di fronte al Rettorato dell’università La Sapienza, per protestare contro la situazione delle locazioni nella Capitale. Una protesta organizzata da Sinistra Universitaria e che ha ottenuto l’attenzione della Rettrice Antonella Polimeni e del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha aperto un gruppo di lavoro.

Dopo la protesta intrapresa dalla giovane bergamasca Ilaria Lamera, anche gli studenti romani si sono mossi, organizzandone una simile davanti alla sede del Rettorato dell’università capitolina La Sapienza. Un modo pacifico ma fermo per attirare l’attenzione sulla questione del caro affitti. Ad organizzarla, Sinistra Universitaria. Il sit in ha funzionato, permettendo agli studenti un confronto con la Rettrice dell’ateneo di Roma Antonella Polimeni, oltre a suscitare la reazione del Ministro per l’Università e la Ricerca Bernini, che ha varato un gruppo di lavoro sull’argomento, per trovare una soluzione in tempi brevi.

Caro affitti, dopo Milano, la protesta in tenda coinvolge anche a Roma. Una decina gli studenti accampati davanti all’università

La protesta di Ilaria Lamera ha fatto scuola, e ora a protestare contro gli affitti sempre più alti sono anche gli studenti romani, con dieci di loro che si sono accampati davanti alla sede del Rettorato della Sapienza, al grido di “Diritto alla casa è diritto allo studio”.

Una notte passata tra mille scomodità, ma che ha colto nel segno, attirando l’attenzione di Antonella Polimeni, Rettrice dell’ateneo romano, come ha spiegato il Coordinatore di Sinistra Universitaria, Leone Piva: “Si è dimostrata aperta al dialogo, ma adesso vogliamo i fatti, chiediamo un confronto vero. Adesso vogliamo un tavolo con gli atenei e la Regione per affrontare l’emergenza abitativa e cercare soluzioni efficaci. La protesta non si ferma”.

La risposta da parte di Polimeni non si è fatta attendere, con la dirigente che ha affermato di comprendere la situazione degli studenti, di cui è informata da tempo e che ha tentato di appianare per quanto possibile e con i mezzi disponibili: “È stato istituito un fondo per finanziare contributi alloggio, sono in corso progetti di edilizia universitaria che metteranno a disposizione sul territorio romano, e in parte a Latina, oltre 400 posti alloggi già nei prossimi mesi. Queste misure si aggiungono a quanto l’Ateneo fa già in collaborazione con Lazio DiSCo, l’ente regionale per il diritto allo studio” ha spiegato, auspicando la collaborazione anche tra istituzioni ed enti diversi.

Intanto, il ministro Bernini ha varato un gruppo di lavoro interministeriale, tramite decreto, per le misure previste dal Pnrr, per individuare un prezzo medio calmierato per posto letto, e che indicherà anche un eventuale 15% di sconto sulla tariffa finale dell’affitto.

Protesta studentesca da Milano a Roma contro il caro affitti: il gesto di Ilaria Lamera fa scuola

Ilaria Lamera ieri ha smontato la sua tenda, dopo quasi una settimana accampata davanti al Politecnico di Milano in segno di protesta contro il caro affitti imperante nel capoluogo meneghino. Un gesto che ha attirato l’attenzione di giornali, personalità ed enti, proprio come la Terna Sinistrorsa e gli studenti si attendevano.

Ma per una giovane che se ne va, altri ne arrivano, mettendo i picchetti delle loro tende dove fino a ieri si trovava Ilaria, e in Piazza Leonardo da Vinci ci rimarranno fino a giovedì 11 maggio, una data non certo causale, visto che la protesta della studentessa di ingegneria ambientale ha avuto un risultato importante.

Proprio questo giovedì, il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, terrà un vertice a Palazzo Marino sul caro affitti, a cui parteciperanno non solo l’assessore alla Casa del Comune Pierfrancesco Maran e quello della Regione Lombardia Paolo Franco, ma anche i rettori delle università cittadine, oltre ai rappresentanti degli studenti assieme a Lamera.

Si spera che dall’incontro possa venire fuori qualcosa di soddisfacente e soprattutto veloce, atto a consentire agli studenti fuorisede di poter trovare un posto letto a un prezzo adeguato.