Dopo l’emergenza Covid il governo riporta in cella 500 detenuti

Nel 2020, quando l’Italia era stata messa in ginocchio dal covid, il governo aveva deciso di alleggerire il carico dei detenuti all’interno delle carceri italiane. In quel periodo infatti molti di loro furono mandati ai domiciliari, ma adesso per il governo è il momento di ritornare in cella. Dopo l’emergenza infatti circa 500 detenuti ritorneranno all’interno dei carceri, dove la situazione attualmente è decisamente preoccupante.

Tornano in carcere 500 detenuti

Tutti i detenuti al quale era stata assegnata una pena sotto i 18 mesi, avevano goduto dei domiciliari e nessuno di loro, fuori dal carcere, ha commesso infrazioni di alcun genere. Ed è proprio su questi dati che il PD e il senatore torinese dem Andrea Giorgis, chiedono una proroga di questa misura.

La loro richiesta infatti è dettata dal sovraffollamento che è ancora presente all’interno delle strutture carcerarie. Sottolineano più volte come le regole poste ai detenuti non siano state mai infrante e che per questo motivo si potrebbe pensare ad una proroga. Giorgia Meloni però sembra essere assolutamente contraria.

Giorgia Meloni dice “no”

