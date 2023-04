Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, ha visitato il sud del Libano venerdì, dove ha visitato un’area vicino al confine con Israele. La sua visita è stata ampiamente riportata dai media iraniani, avvenuta in un momento di crisi politica in Libano. Attualmente, il paese non ha un presidente a causa dell’influenza di Hezbollah e della mancanza di accordo tra i partiti politici sul candidato da eleggere. Inoltre, l’esercito libanese è stato coinvolto recentemente nella deportazione di rifugiati siriani in Siria, il che ha potenzialmente infiammato le tensioni tra i due paesi. La visita del ministro degli Esteri iraniano è stata vista come una mossa provocatoria, poiché l’Iran ha sostenuto Hezbollah e ha una relazione tesa con Israele.

I rapporti tra Hamas e l’Iran sono diventati tesi quando il gruppo palestinese ha rifiutato di schierarsi a sostegno del presidente siriano Bashar al-Assad, un alleato chiave del regime iraniano nel Medio Oriente. Tuttavia, i leader di Hamas hanno recentemente iniziato a cercare di ristabilire i loro legami con il governo siriano.

Le autorità in Iran invitano Hamas a Teheran

Haniyeh, che attualmente risiede in Qatar, ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri iraniano, Amir-Abdollahian, che lo ha invitato a visitare Teheran per incontrare la leadership iraniana e discutere i dettagli e gli sviluppi attuali. Hamas ha confermato questo invito attraverso una nota.

Secondo il gruppo sostenuto dall’Iran, Haniyeh “ha espresso gratitudine e apprezzamento per la chiamata, confermando la sua accettazione dell’invito e la sua intenzione di recarsi presto a Teheran”.

L’invito di Haniyeh in Iran è giunto pochi giorni dopo la visita del ministro degli Esteri iraniano in Libano, durante la quale è stato filmato venerdì mentre visitava il confine con Israele.

Inoltre, l’invito è arrivato tre settimane dopo che dozzine di razzi sono stati lanciati contro Israele dal sud del Libano. Secondo alcuni rapporti, Hamas o altri gruppi terroristici palestinesi sarebbero stati dietro l’attacco missilistico, che è stato interpretato come un segnale di un crescente coordinamento tra i gruppi palestinesi e la milizia per procura libanese dell’Iran, Hezbollah.

La Jihad Islamica Palestinese, il secondo gruppo armato più grande nella Striscia di Gaza dopo Hamas, è anche sostenuta dall’Iran. Durante la telefonata con Haniyeh, il ministro degli Esteri iraniano ha elogiato la fermezza del popolo palestinese e ha espresso orgoglio per la resistenza palestinese che danneggia e disturba Israele, secondo quanto riferito da Hamas.

Hamas ha affermato che durante la telefonata con Haniyeh, il ministro degli Esteri iraniano ha elogiato la fermezza del popolo palestinese e ha espresso orgoglio per la resistenza palestinese che danneggia e disturba Israele. Con il termine “resistenza”, ci si riferisce comunemente agli attacchi armati palestinesi contro Israele, compresi il lancio di razzi, gli attacchi con coltelli, le sparatorie e gli attacchi con veicoli.

Secondo quanto riferito da Hamas, il ministro degli Esteri iraniano ha sottolineato la centralità della questione di Gerusalemme, osservando che la Repubblica Islamica stava seguendo da vicino le aggressioni e le pratiche sioniste nella città. Inoltre, Haniyeh ha informato il ministro iraniano sui crimini commessi dall’occupazione israeliana in Cisgiordania e Gerusalemme, sull’assedio della Striscia di Gaza e sul ruolo della resistenza nel respingere l’aggressione israeliana.

Haniyeh ha anche elogiato le recenti manifestazioni organizzate dall’Iran nel “Giorno di Gerusalemme”, durante le quali decine di migliaia di iraniani hanno cantato slogan contro gli Stati Uniti e Israele. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha dichiarato in un discorso in occasione della “Giornata di Gerusalemme” che l’espressione di sostegno globale ha dimostrato al popolo palestinese e libanese, così come ai “combattenti della resistenza“, che non sono soli nella loro lotta contro l’occupazione israeliana.

La petroliera iraniana sequestrata dagli Usa

Secondo quanto riferito da fonti a Reuters, il sequestro di una petroliera da parte dell’Iran giovedì potrebbe essere stata una rappresaglia contro il sequestro di una petroliera iraniana da parte degli Stati Uniti. Tre fonti hanno dichiarato a Reuters che gli Stati Uniti hanno confiscato petrolio iraniano su una petroliera in mare nei giorni precedenti in un’operazione di applicazione delle sanzioni. In seguito, l’Iran ha sequestrato un’altra petroliera carica di petrolio come rappresaglia, secondo una società di sicurezza marittima.

Effettivamente, il sequestro della petroliera è l’ultima escalation nella lunga storia di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, che sono state accentuate dalle sanzioni imposte dagli Usa sul programma nucleare iraniano. Teheran ha continuato a esportare petrolio nonostante le sanzioni, e le sue esportazioni sono effettivamente aumentate dal 2021, dopo essere diminuite drasticamente durante l’amministrazione Trump.

Questo ha creato una maggiore tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, poiché Washington cerca di porre fine alle esportazioni di petrolio iraniano con le sanzioni, mentre l’Iran cerca di mantenere la propria economia a galla. Il sequestro della petroliera da parte dell’Iran potrebbe portare a ulteriori tensioni e rappresaglie da parte degli Stati Uniti.

Il programma nucleare iraniano è stato oggetto di dispute internazionali per anni. L’Iran sostiene che il suo programma nucleare ha scopi pacifici, mentre gli Stati Uniti e i loro alleati in Europa e nella regione sospettano che l’Iran stia cercando di sviluppare una bomba nucleare. Il sequestro della petroliera da parte dell’Iran e la confisca degli Stati Uniti potrebbero intensificare le tensioni tra i due paesi.

Al momento, Washington non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul sequestro della petroliera da parte dell’Iran. Tuttavia, la società di sicurezza marittima Ambrey ha riferito che il sequestro da parte dell’Iran è avvenuto almeno cinque giorni dopo la confisca degli Usa.

Ambrey ha definito il sequestro come una possibile risposta dell’Iran all’azione degli Stati Uniti.

Il gestore della nave, Empire Navigation, e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul sequestro della petroliera da parte dell’Iran. La Marina degli Stati Uniti ha confermato che l’Iran ha sequestrato una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall nel Golfo di Oman giovedì, il quale rappresenta l’ultimo di una serie di attacchi di Teheran contro navi commerciali nella sensibile regione del Golfo Persico.

Secondo la TV di Stato iraniana, la petroliera ha ignorato le chiamate radio per otto ore a seguito di una collisione con una barca iraniana, che ha lasciato diversi membri dell’equipaggio feriti e tre dispersi. Il vice comandante della marina iraniana, il contrammiraglio Mostafa Tajodini, ha dichiarato all’emittente che prima di usare la forza, la marina iraniana ha cercato di fermare la nave ma senza successo, poiché l’equipaggio non ha collaborato.