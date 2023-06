La presa di posizione del leader della milizia di mercenari Wagner Prigozhin che ha deciso di rivoltarsi contro l’establishment militare di Mosca e ha chiesto le dimissioni del ministro della Difesa russo Shoigu, con il quale ha spesso avuto dispute durante il conflitto in Ucraina iniziato nel febbraio del 2022 e tutt’ora in atto.

Il leader della milizia Wagner ha compiuto una scelta importante che ha gettato ombra e scalfito l’immagine di Putin che sembrava intoccabile. Nonostante ciò, sembra che il leader delle truppe Wagner non subirà le punizioni promesse dal presidente russo, durante il suo discorso alla Nazione a seguito dell’avanzamento del gruppo di mercenari verso Mosca. Il mondo intero e le autorità internazionali hanno seguito con interesse la vicenda ed emerge che grazie a questa azione di Prigozhin, le armate ucraine sono riuscite ad avanzare con la controffensiva nei territori occupati in precedenza dai russi.

È evidente che la crepa, già menzionata come ipotetica da numerosi quotidiani e media, è ora profonda e ha fatto temere per la sorte del leader del Cremlino.

La scelta di Prigozhin ha messo in discussione Putin

Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo mercenario Wagner, ha portato i suoi combattenti fuori dalla città di Rostov sul Don, nella Russia meridionale, dopo aver raggiunto un accordo per porre fine alla ribellione armata di breve durata. Le foto mostrano il capo dei mercenari sorridere e salutare i suoi sostenitori mentre i suoi soldati salivano sui camion per tornare alle loro basi.

L’accordo è stato mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko, il quale ha preso da Prigozhin l’impegno a fermare la ribellione e andare in esilio come conseguenza della presa di posizione assunta contro Mosca. In cambio, il Cremlino ha promesso di ritirare le accuse penali contro il capo Wagner e di non perseguire le sue truppe.

Prigozhin ha dichiarato di aver optato per il ritiro delle sue truppe quando esse si trovavano a soli 200 km da Mosca per evitare spargimenti di sangue.

Questo episodio ha evidenziato la fragilità delle relazioni tra il Cremlino e i gruppi paramilitari privati, come il gruppo Wagner, e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nazionale.

L’accordo mediato dal presidente bielorusso Lukashenko sembra avere un impatto significativo sul futuro del gruppo Wagner, che potrebbe essere eliminato come attore indipendente. Il gruppo, guidato da Prigozhin nella sua forma attuale, ha subito un duro colpo anche a causa del ruolo diretto svolto da Lukashenko nel fermare la sua avanzata.

Questa mossa, tuttavia, è sicuramente stata umiliante per Putin e ha lasciato il Cremlino in una situazione profondamente instabile.

L’accordo con Lukashenko è stato visto come una soluzione a breve termine, ma non a lungo termine. Oltretutto la ribellione di Prigozhin ha messo in luce gravi debolezze non solo nel Cremlino, ma anche nel ministero della difesa russo.

Gli esperti hanno riferito che anche l’impatto delle recenti mosse del presidente bielorusso sul gruppo e sulle relazioni tra Russia e Bielorussia verrà monitorato da vicino.

Secondo l’esperto di Russia e sicurezza Colin Clarke, la serie di eventi che si sono verificati sabato hanno minato la posizione di Putin, rendendolo sempre più debole e paranoico nei confronti delle persone all’interno della sua cerchia ristretta.

Clarke ha sottolineato che la Russia deve affrontare importanti questioni riguardo al gruppo Wagner, che rappresenta una componente essenziale della politica estera russa in tutto il mondo, dalla Siria al Mali. La recente ribellione del gruppo ha evidenziato alcune divisioni reali nel comando e nel controllo della Russia, e non è possibile emarginare completamente il gruppo senza compromettere gli interessi della Russia stessa.

Zelensky ha recentemente affermato che l’uomo del Cremlino, ovvero Putin, sembra essere molto spaventato e, probabilmente, si nasconde dopo la ribellione di breve durata del gruppo Wagner. Il leader ucraino ha anche suggerito che Putin potrebbe non essere a Mosca al momento, ma in un luogo sconosciuto. Putin non ha ancora commentato pubblicamente l’accordo che ha posto fine alla ribellione di Wagner. La situazione attuale sembra essere molto delicata e il futuro del gruppo Wagner e dell’influenza russa in tutto il mondo rimangono incerti.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, le agenzie di intelligence degli Stati Uniti avevano raccolto segnali giorni prima che Prigozhin stesse preparando i suoi soldati per un ammutinamento. Funzionari avevano tenuto briefing alla Casa Bianca, al Pentagono e al Campidoglio circa un giorno prima che Prigozhin attaccasse la leadership militare russa.

Le agenzie di intelligence avevano monitorato la situazione a partire da metà giugno e avevano raccolto informazioni ritenute come affidabili a metà settimana, come riportato dal New York Times. I funzionari erano preoccupati per la possibilità di caos, considerando l’enorme arsenale nucleare della Russia.

Secondo il Washington Post, le agenzie di spionaggio statunitensi ritengono che Putin sia stato informato da almeno un giorno prima che il suo alleato Prigozhin stesse tramando la ribellione. Questa situazione dimostra l’importanza del lavoro di intelligence per mantenere la sicurezza nazionale e internazionale.

Secondo un’analisi di Mark Kliment, direttore della ricerca presso il Center for Naval Analyses, la recente ribellione del gruppo Wagner ha esposto la riluttanza di Putin a usare la forza per reprimere la minaccia sul posto, forse perché temeva di trasformare Prigozhin in un martire.

Kliment afferma che è difficile vedere come questa situazione possa far sembrare Putin più forte, competente o sicuro di quanto non fosse prima della ribellione.

Ha sottolineato che il gruppo Wagner ha ben 50.000 uomini e che Prigozhin era anche dietro gli allevamenti di troll che hanno cercato di intromettersi nelle elezioni statunitensi nel 2016. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e internazionale, poiché il gruppo Wagner continua a essere una componente importante della politica estera russa in tutto il mondo, dalla Siria al Mali.

Secondo l’agenzia di stampa statale RIA Novosti, la situazione intorno al quartier generale del distretto militare meridionale della Russia è tornata alla normalità e il traffico stradale è ripreso dopo che Prigozhin e i suoi mercenari hanno lasciato la città.

Le ultime dichiarazioni emerse a seguito dell’esilio del mercenario

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato che il caos in Russia ha giovato e gioca a favore dell’Ucraina, dopo che Prigozhin, ha annunciato di aver interrotto la sua “marcia per la giustizia” su Mosca in seguito a un accordo con il Cremlino.

Ukrinform, l’agenzia di stampa statale ucraina, ha riportato le parole del ministro degli Esteri che ha detto: “Qualsiasi caos dietro le linee nemiche funziona nei nostri interessi”.

Kuleba ha avuto modo di confrontarsi con il Segretario di Stato americano Blinken, con Il quale ha discusso dell’accaduto e degli sforzi di controffensiva di Kiev.

Questo momento è stato segnato anche da un bilaterale che era già stato programmato, ma è capitato in un momento di massima allerta e tensione.

La visita di Rudenko in Cina sembra è stata programmata in anticipo e non è una risposta specifica all’incidente dei mercenari in marcia verso Mosca.La dichiarazione del ministero degli Esteri cinese suggerisce che i colloqui tra Rudenko e Qin Gang si sono concentrati su questioni di interesse comune tra i due Paesi, inclusi gli affari internazionali e regionali. Russia e Cina sono alleati strategici e hanno una serie di interessi comuni, tra cui la promozione del multilateralismo e la difesa delle rispettive sovranità nazionali.

È stato riportato che il vice ministro degli Esteri della Corea del Nord Im Chon Il ha espresso pieno sostegno alla Russia nell’affrontare la recente ribellione armata durante un incontro con l’ambasciatore russo a Pyongyang Alexander Matsegora.

Secondo l’agenzia di stampa centrale coreana KCNA, Im Chon Il ha affermato che la Corea del Nord ha “la ferma convinzione che la recente ribellione armata in Russia sarebbe stata repressa con successo”.

Questo è soltanto l’ultimo segnale di supporto di Kim Jong un a Putin dallo scoppio della guerra in Ucraina, che la Corea del Nord ha definito una “guerra per procura” degli Stati Uniti per distruggere la Russia.

La Corea del Nord e la Russia hanno una lunga storia di relazioni amichevoli e hanno cercato di rafforzare la loro collaborazione in diverse aree, nonostante le sanzioni internazionali che colpiscono entrambi i Paesi.

Putin ha dichiarato in un’intervista con il corrispondente del Cremlino Zarubin trasmessa in tv che il Paese è in costante contatto con il ministero della Difesa e rimane fiducioso al conflitto in Ucraina. Putin ha anche affermato che il governo russo sta lavorando per proteggere i propri interessi nazionali e garantire la sicurezza dei propri cittadini.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le forze armate ucraine hanno tentato nuove azioni offensive in quattro aree in prima linea e che tutte queste offensive sono state respinte. In una nota, il ministero ha affermato che solo vicino a Bakhmut sono stati sventati 10 attacchi. Questa dichiarazione è giunta un giorno dopo che l’Ucraina ha rivendicato “progressi” nell’est del pPaeseaese. Al momento, non ci sono dettagli sulle quattro aree in cui sono state tentate le offensive ucraine o sulle conseguenze degli scontri tra le forze russe e ucraine.

È emerso che è altamente improbabile che il mercenario russo Prigozhin rimanga a lungo in Bielorussia.

Viacorka ha suggerito che la recente espulsione di Prigozhin dalla Bielorussia potrebbe essere stata una soluzione temporanea che ha soddisfatto sia Putin che Prigozhin. Secondo Viacorka, Putin non voleva uccidere Prigozhin perché lo considera importante per la lotta in Ucraina, ma allo stesso tempo non voleva lasciarlo libero di continuare a fare ciò che fa. Viacorka ha detto che Prigozhin non rimarrà a lungo in Bielorussia perché questa non è la destinazione dei suoi sogni per costruire la sua pensione e la sua attività.

Il ministero degli Esteri cinese ha rilasciato le prime osservazioni ufficiali sulla recente rivolta armata in Russia, affermando che la Cina sostiene la Russia nella protezione della stabilità nazionale. In una nota, il ministero ha sottolineato che la Cina è un vicino amichevole e un partner cooperativo strategico globale della nuova era per la Russia e che la questione è considerata un’affare interno della Russia.

Il ministero degli Esteri cinese non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue intenzioni o sulla sua posizione riguardo alla situazione, ma ha espresso il suo sostegno alla Russia nella protezione della sua stabilità nazionale e nel perseguimento del suo sviluppo e della sua prosperità.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg hanno discusso degli ultimi sviluppi in Russia durante una telefonata, secondo una dichiarazione della direzione delle comunicazioni turca.

Durante la chiamata, è stato sottolineato che la fine delle tensioni in Russia ha impedito il verificarsi di tragedie umanitarie irrevocabili nel campo ucraino. È emerso anche che Stoltenberg che la Turchia spera che i recenti sviluppi in Russia possano rappresentare una nuova pietra miliare nel percorso verso una pace giusta in Ucraina.

Keir Giles, consulente senior del programma Russia ed Eurasia, ha dichiarato che la situazione attuale del capo del Gruppo Wagner, il presidente russo Putin e il governo russo è in territorio inesplorato. Secondo Giles, tutte le scommesse sono annullate e la situazione è molto tesa.

Il presidente ucraino Zelensky ha twittato di aver avuto una conversazione positiva e stimolante con il presidente degli Stati Uniti Biden, durante la quale hanno discusso del corso delle ostilità e dei processi in corso in Russia. Non ci sono ulteriori dettagli sulle discussioni riguardanti i recenti eventi in Russia o sulle armi a lungo raggio.

La conversazione tra Zelensky e Biden suggerisce che gli Usa stanno continuando a osservare da vicino gli sviluppi in Ucraina e in Russia e che sono impegnati a sostenere la stabilità e la sicurezza nella regione.