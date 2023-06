Dopo la grande paura, ora Elena Santarelli può festeggiare l’esame di terza media del figlio Giacomo

Come tanti altri genitori, anche Elena Santarelli è al settimo cielo, per il superamento dell’esame di terza media del figlio, Giacomo. Ma il motivo di tanta felicità è anche legato al fatto di vederlo crescere sereno e felice, dopo il grande spavento provato anni fa quando da piccolo venne colpito da una forma di tumore. Un fatto che aveva prostrato non poco l’ex modella romana, portandola ad accantonare, ovviamente, il proprio lavoro, per stare il più possibile accanto al bambino e dargli tutto il supporto necessario. Un incubo iniziato nel 2017, e conclusosi fortunatamente due anni dopo, ma che le ha lasciato il ricordo indelebile di quanti invece non ce l’hanno fatta.

Grande gioia per Elena Santarelli, che ha festeggiato con la famiglia e gli amici il superamento dell’esame di terza media del figlio maggiore Giacomo, da lei chiamato Jack, che a settembre inizierà il liceo. Una felicità che ha voluto condividere con i fan pubblicando una foto nella quale appare con i suoi due “ragazzi” e il marito Bernardo Corradi. Si tratta di un traguardo importante, per il 14enne, a cui nel 2017 era stato diagnosticato un tumore maligno al cervello. Una lotta vinta due anni dopo, ma che ha segnato l’ex modella, come ha raccontato lei stessa, rimasta turbata e addolorata da quanti bambini, invece, non ce l’hanno fatta.

Elena Santarelli festeggia l’esame di Giacomo, il figlio maggiore

Come tante mamme orgogliose, anche Elena ha voluto testimoniare tutta la sua felicità per l’esito positivo dell’esame di terza media del figlio Giacomo. Il ragazzo, oggi 14enne, come tanti altri coetanei ha affrontato il primo vero esame importante della sua vita, e per l’occasione i genitori hanno organizzato una festa in suo onore. “Tanto fiera di te Jack. E ora voliamo al liceo” ha scritto in una delle sue Stories Instagram poche ore fa Santarelli.

Il motivo di tanta soddisfazione è duplice, per l’ex Professoressa de L’Eredità, visto che Jack, come chiama affettuosamente lei il primogenito, ha superato alcuni anni fa anche un’altra dura prova. Nel 2017, ad appena 8 anni, al bambino è infatti stato diagnosticato un tumore maligno al cervello, e si è dovuto sottoporre alle terapie oncologiche del caso. Un percorso che è terminato fortunatamente con successo nel 2019, come ha raccontato la madre in un’intervista rilasciata a Verissimo.

“Quando mi ha chiamato la dottoressa per dirmi che era andato tutto bene, ero in tangenziale e ho inchiodato con la mia macchina. La nebbia totale, non ho capito più niente. Lo immaginavo perché i controlli andavano bene, però ci voleva l’ok finale” ha raccontato Elena, che ha poi aggiunto come “Giacomo si chiedeva perché doveva andare in ospedale a fare risonanze, ecc., se era guarito. Ho avuto il coraggio di dirgli la verità: si va in follow up perché purtroppo la malattia per un certo periodo potrebbe ripresentarsi. A mio figlio le bugie non le dico. E lui mi fa: ma figuriamoci se si ripresenta. E quando gli ho detto che aveva finito le cure mi fa: stai scherzando?”.

Tuttavia, il buon esito di Giacomo non le ha fatto dimenticare quanti invece non ce l’hanno fatta, e ha voluto esprimere la sua solidarietà alle loro famiglie: “Voglio mostrare la mia vicinanza a chi non ha vinto questa battaglia. Non è facile, se hai conosciuto quei bambini pieni di vita, non è facile dire una parola di conforto ai genitori, non esistono parole di conforto, solo abbracci”.

Non solo Santarelli, le altre mamme vip alle prese con l’esame di terza media dei figli

Tra gli altri personaggi noti dello spettacolo alle prese con gli esami di terza media dei pargoli, anche Antonella Clerici, che ha voluto dedicare un dolce messaggio sui social alla figlia Maelle, anche lei uscita positivamente da questa prima importante prova scolastica.

“Notte prima degli esami 3 media…. tra poco il liceo… sembra ieri ormai sei una ragazza… fantastica pronta a spiccare un altro volo… la mia Maelle…” ha scritto Antonella su Instagram qualche giorno fa accanto alla foto della figlia intenta a riposarsi un momento appoggiata a una parete di casa, tra una sessione di studio e l’altra.

E non solo, perché anche Giorgia e il marito Emanuel Lo hanno mostrato tutto il loro sostegno al figlio Samuel, 13 anni, anche lui intento a prepararsi per gli esami di fine anno.

“Genitori di terza media, primo giorno di esami…” ha scritto la cantante in una delle sue Storie Instagram, con ironia, sopra a una foto che vede ripresi dal basso sia lei che il compagno, insegnante della scuola di Amici.