Dopo il caldo africano in arrivo temporali e grandinate: le città più colpite

Dopo il caldo africano tornano piogge e temporali al Centro-Nord. Al Sud resiste il sole: dopo il weekend possibile altra ondata di caldo.

Temporali in arrivo in Italia dopo il caldo africano che ha colpito il Paese, con l’anticiclone Caronte, nella prima parte di settembre. Previsti in serata precipitazioni sulle alpi e in pianura, tra Triveneto e Nordest. Possibile maltempo anche in Sardegna e in Toscana, poi però al Centro-Nord dopo alcuni fenomeni temporaleschi potrebbe tornare a splendere il sole ma non con le temperature delle scorse settimane. La Sicilia soprattutto, ma in generale tutto il Sud, si salva rispetto allo stivale con temperature ancora alte e sole prevalente.

Dopo il caldo africano arriva la Pioggia: le zone più colpite

Settembre dalle due facce. Se le prime due settimane sono state caratterizzate ancora da Caronte (che aveva dominato nel mese di luglio con temperature record), in Italia è pronto a tornare il maltempo. Un primo assaggio di autunno, anche questo però passeggero perché il sole potrebbe tornare a risplendere dopo alcuni temporali passeggeri. La pioggia si abbatterà soprattutto al Nordest e sulle alpi, mentre il Sud non sarà colpito da grandi precipitazioni.

Fasi di caldo, break soleggiati, come scrivono oggi i meteorologi. L’Italia stavolta verrà colpita dall’aria fredda in arrivo dall’Atlantico, che spazzerà via il caldo di Caronte. Gli esperti avevano parlato di martedì come dead line per la fine del caldo estivo, ma al Sud le temperature rimangono alte. Insomma, un altro momento altalenante anche se rimane la certezza del calo delle temperature nei prossimi giorni.

Nel dettaglio, le zone più colpite dalle precipitazioni saranno l’Arco alpino dove nel pomeriggio si sono già verificati fenomeni di instabilità e il settore centro-occidentale. Qualche pioggia intensa invece, colpirà nella giornata di oggi l’Alto Adige. Sul resto dello Stivale il tempo rimane stabile, poi al Nord le temperature inizieranno a calare – in particolar modo in Val Padana e sulle Alpi – mentre alcune precipitazioni dovrebbero colpire la Luguria, la Sardegna e la Toscana. In serata poi i temporali dovrebbero abbattersi con maggiore insistenza sulle Alpi e arrivare anche sulle pianure del Piemonte, toccando la Lombardia e sconfinando in Liguria. Fenomeni di grandine nelle zone già citate, mentre saranno stabili le condizioni in Emilia-Romagna salvo qualche rovescio.

Weekend ancora soleggiato al Sud, piogge al centro e temperature in calo: domenica potrebbe tornare il caldo

Nuovi rovesci poi e temporali dovrebbero arrivare giovedì, sempre su alpi e pre-alpi centro-orientali. Ma anche sull’Appennino Emiliano fino al Nordest. In Emilia si profila un andamento simile a quello della Lombardia e del Piemonte. La pioggia arriverà anche al Centro Italia giovedì, passando dalla Sardegna e dalle coste del Mar Adriatico. Cieli nuvoli in Campania, dove potrebbe arrivare qualche rovescio.

L’arrivo dell’aria fredda atlantica dovrebbe influire come detto sulle temperature del Centro e del Nord, nei prossimi giorni. Mentre il Sud complessivamente rimarrà soleggiato e con temperature ancora alte.

Stesso copione venerdì. L’instabilità riguarderà le zone di Alpi e Appennino nel pomeriggio, mentre al Centro possibili piogge nelle zone interne e ancora sul versante adriatico. Al Sud dovrebbe prevalere il sole, ma con un lievissimo calo delle temperature. Una tendenza che rimarrà invariata per tutto il weekend. Temporali al Centro-Nord, e sole al Sud. Sabato mattina invece è prevista un’ondata di maltempo per Lazio, Liguria e Toscana. Un flusso umido come riportato dagli esperti causato dalle (per il periodo) troppo alte temperature del mare. Domenica poi, come già accennato, dopo le piogge potrebbe tornare una nuova fase dell’anticiclone con caldo su tutto il Paese. In Sardegna sono previsti addirittura 39 gradi ad Oristano, mentre 35 e 36 gradi in Puglia e in Sicilia.