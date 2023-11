Donna muore travolta da un albero a Monteverde (Roma)

L’arbusto sarebbe stato sradicato dal forte vento, che da diverse ore si sta abbattendo sulla capitale. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. La donna è morta sul colpo.

L’incidente è accaduto questa mattina, poco dopo le 10:30, in via di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde.

Donna muore travolta da un albero a Monteverde

Tragedia del maltempo questa mattina nel quartiere Monteverde di Roma. Una donna – di cui non sono state ancora diffuse le generalità – è morta dopo essere stata travolta da un albero. L’arbusto sarebbe crollato per via delle forti raffiche di vento, che da diverse ore stanno imperversando sulla capitale. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco, che hanno rimosso l’albero.

#Roma, forte #vento in città: dal mattino di #oggi 70 interventi svolti dai #vigilidelfuoco per alberi, rami e pali caduti. Nel quartiere Monteverde un’anziana signora è deceduta per il cedimento di un albero [#25novembre 12:00] pic.twitter.com/vR51y9LB7x — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 25, 2023

Un’altra donna è invece rimasta ferita dalla caduta di un albero mentre camminava sul marciapiede in via del Pergolato, nel quartiere Alessandrino a Roma. Sul posto vigili del fuoco e 118. Al momento sarebbero oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco nella capitale.