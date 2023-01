Donna aggredita da due cani a Fermo, amputati braccio e gamba

By

Due cani inferociti hanno aggredito una donna di 51 anni a Fermo in maniera molto grave, tanto da rendere necessarie delle amputazioni.

La vicenda si è svolta nella frazione di Ripatransone e la vittima stava facendo le pulizie nell’abitazione dove è stata aggredita. Gli animali in questione non sono nuovi a questi episodi di violenza e le forze dell’ordine stanno indagando sulla posizione dei proprietari.

Donna aggredita dai cani a Fermo

Stava lavorando come ogni giorno eseguendo lavori di pulizia all’interno di un’abitazione di Ripatransone, la donna di 51 anni che è stata aggredita da due cani.

Portata in ospedali per le gravissime ferite riportate, i medici hanno optato per amputarle un braccio e una gamba.

La donna è residente nella vicina Lido Tre Archi e stando alla ricostruzione, aveva raggiunto da poco la casa dove lavorava abitualmente come donna delle pulizie, di proprietà di uno straniero.

Quest’ultimo è proprietario di un rottweiler e un pitbull, che erano in casa e quando l’hanno vista sono scattati verso di lei aggredendola, sebbene fossero abituati alla sua presenza. A fatica il padrone è riuscito ad allontanarli, infatti anche lui ha riportato alcune ferite superficiali.

Purtroppo la situazione della donna era di gran lunga più critica, infatti è stata trasportata in codice rosso in ospedale, dove sono stati amputati gli arti ormai troppo lesionati.

Il delicato intervento chirurgico, avvenuto alle Torrette di Ancona dopo un’iniziale assistenza al San Benedetto, ha interessato in un primo momento solo un braccio ma nella tarda serata di ieri i medici sono dovuti intervenire di nuovo per amputare anche una gamba.

Le indagini

A indagare su quanto accaduto è la Polizia del commissariato di zona, che ha sequestrato i due animali violenti e i residenti del luogo finalmente possono tirare un sospiro di sollievo.

Infatti, ascoltando alcune testimonianze, sembra che non fosse la prima volta che gli animali manifestassero comportamenti violenti senza una ragione valida e sebbene il proprietario li avesse con sé esclusivamente per la protezione della propria casa, hanno causato più danni che benefici.

In particolare, il 31 dicembre e il 1 gennaio sono stati aggrediti due giovani che stavano passeggiando in zona. Sono rimasti feriti ma in maniera lieve.

L’episodio di oggi è certamente il più grave e starà ora all’uomo risponderne, poiché in passato non ha fatto nulla per intervenire contro l’aggressività dei suoi animali.

Il comitato dei cittadini ha denunciato tramite il suo portavoce, i mancati controlli da parte della Polizia locale: