Donato, il tiktoker torna dopo l’omicidio della madre: “Le dedico un panino”

“Ho tanta rabbia in corpo” dice Donato, tiktoker napoletano famoso sul web per i suoi panini: il ricordo della madre e la dedica.

“Questo è per te mamma: da oggi tornerò più forte di prima“. Lo ha scritto Donato De Caprio, tiktoker salumiere di Napoli che la scorsa settimana ha perso la madre, Rosa Gigante uccisa nella sua abitazione nel quartiere Pianura, periferia Ovest di Napoli. L’imprenditore del web le ha dedicato un panino convivendo un video nel pomeriggio di oggi sui suoi canali socia.

Donato De Caprio dedica un panino alla madre

Donato De Caprio, famoso tiktoker napoletano, è stato investito da un tremendo lutto nelle scorse settimane. Il salumiere infatti ha perso la madre, la signora Rosa Gigante, uccisa a bruciapelo nella sua abitazione di Napoli, in zona Pianura. Dai social alla cronaca nera, De Caprio si è però fatto forza tornando su Instagram dopo l’assenza causata dalla tragica notizia.

L’imprenditore del web dunque ha voluto dedicare un panino, alla madre scomparsa, nel suo stile con un nuovo video. “Non è facile, ma si deve andare avanti” dice Donato nel suo post. L’uomo è tornato nel suo ristorante a due giorni dai funerali della donna, e nel video si rivolge anche ai suoi fan: “Questo primo video lo dedico alla mia mamma. E voglio dire a tutte le persone che hanno avuto una mancanza così importante, forza e coraggio”.

Un panino ovviamente secondo i gusti di mamma, per ricordarla e anche perché no, per rivolgersi ai fan dopo il gravissimo episodio e riportare leggerezza sul suo canale: ” gravissima. Tristezza ma anche tanta rabbia, ovviamente, per quanto successo dice nel video Donato: “Il panino che volevi tu mamma è stracciatella, mortadella e olive con le mandorle, lo faccio con tristezza e tanta rabbia”.

In carcere la vicina di casa Stefania Russillo

Dunque De Caprio non si è sottratto al portare la notizia sui suoi canali. Una notizia che aveva raggiunto anche un certo eco vista la fama del salumiere sia su Tik Tok che su Instagram.

Per l’omicidio di Rosa Gigante è finita in carcere la vicina, Stefania Russillo. Il gip di Napoli ha trovato diversi indizi di colpevolezza nei confronti della donna, che si trova al momento in custodia cautelare.

Di recente è stata effettuata l’autopsia sul corpo della vittima, e altri dettagli sull’omicidio potrebbero emergere nei prossimi giorni.