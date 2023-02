Domenica ecologica a Roma, slitta dal 5 al 26 febbraio

By

Era stata prevista ed organizzata per il prossimo 5 febbraio ma, per lasciare spazio anche alla campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali, anche la domenica ecologica a Roma è slittata.

Sarà, infatti, il prossimo 26 febbraio. Lo ha reso noto il Comune di Roma attraverso una nota diffusa.

Roma: slitta la domenica ecologica

Per permettere un buon e corretto svolgimento della campagna elettorale per le elezioni amministrative regionali, che si terranno nel Lazio il prossimo 12 e 13 febbraio, anche il dispositivo traffico cambia nella Capitale.

Quella che era stata vista come la Domenica ecologica, con un totale blocco del traffico per avere aria più respirabile in città, è stata fatta slittare dal 5 febbraio al prossimo 26 dello stesso mese. A stabilirlo, il Comune di Roma che, dal Campidoglio ha diffuso una nota.

Per dare la possibilità a tutti i cittadini di recarsi alle urne in tutta tranquillità, ma anche per chi vuole a poter partecipare agli ultimi comizi elettorali prima del voto, la domenica ecologica è stata spostata alla fine del mese, anche dopo le festività di Carnevale.

Le domeniche ecologiche, previste anche per questo anno 2023, erano state già stabilite dalla Giunta del Consiglio Comunale di Roma lo scorso 20 ottobre 2022.

Ma, come descritto nella nota diffusa a spiegazione dello stop in questo primo periodo di febbraio, “l’evento non prevedibile al momento della calendarizzazione”, per questo è stata richiesta la decisione, condivisa anche con il prefetto di Roma, “al fine di bilanciare l’interesse alla tutela ambientale con l’informazione ed il confronto elettorale”.

Sarà il prossimo 26 febbraio

Anche se la domenica ecologica di questo mese di febbraio è slittata al 26 del mese, stando a ciò che la Giunta Capitolina aveva deciso, per il biennio 2022 – 2023, l’ultima sarà il prossimo 26 marzo.

Per la città di Roma, le domeniche ecologiche rappresentano un momento importante, dove la città, per quanto possibile, si ferma e respira, dopo il caos e l’inquinamento di ogni giorno che viene a crearsi causa l’elevato numero di veicoli e mezzi che circolano sulle strade.

L’iniziativa, per la città di Roma, prevede una sorta di “fascia verde” dove il divieto di circolazione per il traffico privato (cioè fatto con la propria auto e con mezzi propri) entra in vigore a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Sono anche altre le città d’Italia che, con cadenza più o meno regolare, attuano la “Domenica ecologica”. La scelta di posare la propria auto e camminare con mezzi che non inquinano, come bici o monopattini, ma anche per responsabilizzare i cittadini stessi sia a camminare a piedi, quanto al corretto uso dell’auto privata.

Ogni città ha un regolamento a sé ed una scelta della domenica (al mese o più volte in un mese) a seconda dell’inquinamento o, anche, delle problematiche della città stessa.