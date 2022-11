Doccia, a che ora farla per risparmiare: l’orario perfetto per ridurre i costi

Qual è il momento giusto per fare la doccia? Gli esperti ci spiegano l’orario da prendere in considerazione per ridurre i costi in bolletta.

C’è un momento giusto per fare la doccia risparmiando? In effetti ci sono una serie di consigli che si possono tenere stretti e mettere in pratica mentre si è in casa. Nella maggior parte delle volte chi si fa la doccia prende quel tempo come suo personale, lavando via tutti i pensieri della giornata che sembrano pesare sul collo e sulla testa. Concretamente si stanno sprecando tantissimi soldi. Scopriamo insieme qual è l’orario giusto per fare la doccia di questi tempi, rispettando la natura?

Doccia super rapida: è una soluzione?

Ci sono tantissimi metodi che vengono consigliati dagli esperti per risparmiare, puntando il dito contro tutte quelle che sono le abitudini delle persone non solo quando si lavano sotto la doccia ma per ogni situazione che prevede l’uso dell’acqua.

Da una parte è importante non sprecare l’acqua in quanto bene prezioso e non infinito, dall’altra non bisogna scambiare una semplice doccia per una seduta di psicologia come in tanti fanno. Elisabeth Kwak-Hefferanfa è una redattrice e scrittrice di fama internazionale che ha proposto – cercando di attuare una sorta di provocazione ironica – la doccia superveloce che strizza l’occhio a Madre Natura a al costo delle bollette.

Secondo la redattrice per una doccia completa bastano solo 7 minuti, con shampoo e balsamo inclusi. Idea strampalata? In effetti no. Ma per risparmiare sulla bolletta è bene individuare quelle che sono le fasce orarie che aiutano a consumare meno e non ritrovarsi con tanti zeri sulla bolletta di fine mese.

A che ora fare la doccia per risparmiare

Oltre a capire che c’è un orario preciso dove costa meno fare la doccia, in linea generale le regole da seguire sono queste:

È importante fare solo una doccia al giorno con capelli compresi, cercando di minimizzare il più possibile sulle tempistiche

con capelli compresi, cercando di minimizzare il più possibile sulle tempistiche Chiudere l’acqua ogni volta che ci si insapona, senza lasciarne scorrere inutilmente litri e litri nello scarico

Evitare di passare più di 8 minuti sotto l’acqua corrente o in generale per farsi la doccia, in realtà questo è un tempo lunghissimo e gli sprechi sono notevoli. Inoltre questa tempistica impatta sulla bolletta dell’energia elettrica

corrente o in generale per farsi la doccia, in realtà questo è un tempo lunghissimo e gli sprechi sono notevoli. Inoltre questa tempistica impatta sulla bolletta dell’energia elettrica Non aprire l’acqua ancora prima di svestirsi lasciandola scorrere, con spreco di acqua calda ed energia elettrica

Isolare tutte le tubature e fare in modo che non ci siano perdite, perché questo è un vero e proprio spreco da considerare sotto ogni punto di vista

Installare soffioni intelligenti che hanno sistemi innovativi con getti che diminuiscono il consumo dell’acqua, aumentando il getto.

Detto questo, gli esperti evidenziano che l’orario migliore per fare la doccia è dalle ore 22 sino alle 6 mattino. In questa fascia oraria, in linea generale, si spendono meno soldi per l’acqua calda e l’energia elettrica così che a fine mese si possa avere un buon riscontro in bolletta.

Fare la doccia al mattino dopo le ore 7 – 8 comporta un dispendio di energia maggiore, così prima di cena dalle ore 18 sino alle 20. Risparmiare è possibile ma è il momento di fare qualche piccolo sacrificio.