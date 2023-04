Doc-nelle tue mani sbarca in Usa con un remake della Fox

L’amata e seguitissima serie Rai, Doc-nelle tue mani, sbarca negli Stati Uniti. A quanto pare infatti, la Fox ha ufficialmente annunciato il remake.

L’annuncio del remake è avvenuto direttamente dalla Fox. A quanto pare la serie americana tratterà di un dramma che vedrà come protagonista una brillante dottoressa.

Il remake americano della serie

La serie ai campione di ascolti, Doc-nelle tue mani sbarcherà ufficialmente in America con un remake prodotto dalla Fox. L’azienda già stava lavorando al progetto da diverso tempo, sulla base del modello delle “script-to-series”, questo consiste nel produrre più episodi di una serie per fare una mappatura generale e definire un’impostazione precisa.

All’interno della serie americana, vi saranno delle differenza con quella originale. In primo luogo il protagonista sarà una donna. Si tratta della brillante dottoressa Ami Elias, primario del reparto di Medicina Interna e di Famiglia nel Westside Hospital di Minneapolis.

A causa di un incidente, la dottoressa perde la memoria, dimenticandosi degli ultimi 8 anni della sua vita (all’interno della serie originale gli anni sono 12).

La fiction Rai con Luca Argentero sbarca negli Usa https://t.co/PUoHO7oK7b — RaiNews (@RaiNews) April 3, 2023

Per questo la protagonista dovrà fare i conti con la ricostruzione totale della sua vita, a partire dai colleghi, fino alla sua famiglia. Ad accompagnarla in questo percorso vi saranno sua figlia ormai 17enne, il suo ex marito e un nuovo amante.

“Un medical drama eroico e commovente, che esprime le emozioni, la redenzione e la resilienza dell’animo umano in modi che raramente vediamo”.

Ha affermato Michael Thorne, capo della programmazione scripted di Fox Entertainment.

Il cast non è stato ancora definito. In ogni caso è stato annunciato che le riprese cominceranno a maggio, mentre la messa in onda avverrà per la stagione televisiva americana del 2024.

Doc-nelle tue mani, la serie originale

Doc- nelle tue mani è una serie Rai trasmessa per la prima volta su Rai Uno nel febbraio 2020. Scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli.

La serie si ispira ad una storia vera. Si tratta della vicenda che coinvolse il dottor Pierdante Piccioni, ex primario dei pronto soccorso di Lodi e Codogno. Egli a causa di un incidente sulla tangenziale di Pavia, ebbe un’amnesia che gli fece dimenticare gli ultimi 12 anni della sua vita.

La serie è ambientata nell’ospedale “Policlinico Ambrosiano” ed il protagonista è il professore Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero). Si tratta di un dottore egocentrico ed arrogante. Un giorno il padre di un paziente deceduto in ospedale, spara al dottore per vendetta. Egli non muore, ma l’incidente gli provoca un’amnesia che gli fa dimenticare gli ultimi 12 anni della sua vita.