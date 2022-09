Dl aiuti bis: c’è l’intesa in Senato sul Superbonus

Responsabilità solidale soltanto nel caso in cui ci sia un’effettiva frode. Trovata in Senato l’intesa sul Superbonus al dl aiuti bis.

Riscritto e approvato il testo dell’emendamento dai singoli Senatori e dalla commissione che ha analizzato il disegno di legge insieme al Governo.

Contentezza e appagamento da parte di Daniele Pesco (M5s) e Luciano D’Alfonso (Pd) dopo aver dichiarato che in Senato è stata trovata un’intesa per quanto riguarda il superbonus al dl aiuti bis ed esprimono riconoscenza al governo e al senato per aver appunto riscritto e approvato il testo dell’emendamento.

Responsabilità solidale solo in fatto di frode

L’emendamento da poco riscritto sui superbonus annuncia che la responsabilità solidale si ha solamente in caso di ‘dolo o colpa grave’. Nell’ultima settimana ci fu infatti un’immobilità dovuta proprio al fatto di dover riscrivere l’emendamento sul superbonus al dl aiuti bis, fortunatamente sbloccata dall’intesa trovata.

Le variazioni apportate all’emendamento decretano poi che per i crediti emersi prima dei vincoli di conseguimento dei visti di conformità, asseverazioni e attestazioni, su enti che non siano banche e intermediari finanziari e assicurazioni, la responsabilità in solido sarà limitata ai soli casi di ‘dolo e colpa grave’, però sarà essenziale conseguire ugualmente delle prove di asseverazione ‘ora per allora’.

Il decreto aiuti bis eliminerà anche il ‘docente esperto’

Le forze politiche si sono accordate affinché un emendamento, che verrà poi mostrato al decreto aiuti bis, elimini la figura del ‘docente esperto’.

Si pronostica, dall’emendamento che determina la cessazione del ‘docente esperto’, la possibilità di ‘essere stabilmente incentivati, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva’ per i docenti che abbiano conseguito un percorso di studi di tipo triennale.

Ancora modifiche: lavoro, bonus bollette e carburante