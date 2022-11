Djokovic passa su Rublev e raggiunge la semifinale

Nessun problema per Novak Djokovic che con una prestazione super convincente supera Andrey Rublev per 6/4,6/1 raggiungendo la semifinale delle ATP Finals con una giornata di anticipo, questa sera Tsitsipas e Medvedev proveranno a rimettersi in gioco



Con una prestazione da fenomeno assoluto Novak Djokovic supera Rublev e dimostra ancora una volta di aver ritrovato una condizione di forma ottimale per questo importante torneo.

Il match contro Rublev è un’assoluta dimostrazione di come Nole sia pronto a chiudere al meglio una stagione che al suo interno ha avuto molte difficoltà.

Il 2022 si chiude comunque in bellezza per il fenomeno di Belgrado che lotterà fino alla fine per vincere le ATP Finals e da pochi giorni ha ricevuto il via libera per giocare la prossima edizione degli Australian Open.



Djokovic è super contro Rublev, semifinale raggiunta!

Ora non ci sono più dubbi, Novak Djokovic è finalmente tornato ai suoi livelli abituali, il tennista serbo ha sfoderato una prestazione mostruosa contro il giovane russo superandolo nettamente in poco più di un’ora per 6/4,6/1.



La partita è stata chiara fin dai primi minuti con Nole che è subito salito in cattedra con il servizio non lasciando praticamente mai spazio al russo, un’ora di dominio assoluto con il serbo che è uscito tra gli applausi del pubblico di Torino.

Al termine della partita l’ex numero 1 del mondo ha passato qualche minuto in compagnia di Stankovic e Allegri che erano a bordocampo a sostenerlo.

Dal 6-4 del primo set il russo si è completamente demoralizzato consegnandosi di fatto nelle mani del serbo che subito ne ha approfittato alzando ulteriormente il proprio livello di concentrazione.

Questa sarà l’undicesima semifinale in carriera alle ATP Finals in 16 partecipazioni per il serbo, dato che sottolinea la mostruosa continuità di rendimento che negli anni ha avuto Djokovic.

Senza Alcaraz e con Nadal eliminato è senza dubbio lui il favorito numero uno per la vittoria finale, Djokovic potrebbe cosi chiudere un 2022 molto sfortunato con la soddisfazioni di aver vinto pur con mille difficoltà sia Wimbledon che le Finals.

La sensazione rimane la stessa: al meglio della condizione fisica è probabilmente ancora Nole il numero 1 del circuito, il giocatore più completo e mentalmente più pronto per giocare a grandi ritmi con continuità.