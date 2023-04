Divorzio Totti-Blasi, Ilary non si accontenta: vuole la villa all’Eur

Nessun accordo raggiunto per Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex bandiera della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi non riescono a stabilire la divisione dei beni. In ballo ci sarebbero l’affido dei figli e la maestosa villa all’Eur.

L’incontro segreto tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva non ha portato i frutti sperati. Francesco Totti e Ilary Blasi non avrebbero raggiunto un accordo a causa di divergenze sull’affido dei figli e la proprietà della villa enorme all’Eur dove hanno vissuto per molti anni assieme. Sarebbe in particolare l’ex Letterina a spingere su quest’ultimo punto, intenzionata ad accaparrarsela in via esclusiva.

Totti-Blasi: l’incontro segreto e i motivi del mancato accordo tra gli ex coniugi

Settimana scorsa Ilary Blasi e Francesco Totti si sono incontrati ad un’udienza segreta per discutere sui dettagli della loro separazione, resa ufficiale nell’estate del 2022. Stando a Il Messaggero, due i nodi principali da sciogliere: l’affido di Cristian, Chanel e Isabel e la proprietà della villa all’Eur, quartiere di Roma Sud, dove per vent’anni hanno vissuto assieme.

Gli ex coniugi hanno richiesto entrambi al giudice un affido congiunto dei figli, anche se rimane ancora da capire con chi dei due vivrà ogni ragazzo e in che modo avverranno le visite dell’altro genitore. Decisamente più agguerrita, invece, la lotta per la casa mastodontica nel quartiere di Casalpalocco, dalla metratura sconfinata e alla quale Ilary è particolarmente affezionata.

La villa ha migliaia di metri quadri, ha all’interno una zona cinema, oltre a una spa e una palestra privata. Inoltre, è dotata di un giardino molto esteso, al punto che ospiterebbe anche qualche capretta, oltre a un gran patio e una piscina modernissima.

Ad aver mandato su tutte le furie Totti, alcuni scatti della Blasi in compagnia del nuovo compagno Bastian, assieme alla figlia minore Isabel. L’imprenditore tedesco, infatti, quando viene in Italia per vedere la compagna, soggiorna proprio nella villa, la stessa che fino a meno di un anno fa veniva usata dall’ex calciatore.

La conduttrice sembra però irremovibile, e benché, da quanto trapelato, non abbia richiesto nessun assegno di mantenimento all’ex bomber giallorosso, non vuole cedere di un millimetro sull’assegnazione della casa romana. Del resto, pare improbabile che Ilary sia costretta a traslocare dalla villa in cui vivono ancora i tre figli, e l’idea di un’alternanza all’interno della stessa tra gli ex coniugi appare altrettanto assurda. Tra 30 giorni il giudice si dovrà pronunciare sugli accordi provvisori, e si saprà cosa potrebbe esserne della casa tanto contesa.

Francesco e Ilary: dal grande amore a una separazione al vetriolo

La loro separazione, nel luglio del 2022, non è arrivata proprio come un fulmine a ciel sereno: da tempo nell’ambiente circolavano voci su una loro crisi insanabile. E a nulla era servita l’intervista rilasciata all’amica Silvia Toffanin a Verissimo di Ilary, qualche mese prima, che aveva smentito i rumors.

Eppure, Totti e la Blasi sembravano una di quelle poche coppie dello showbiz ad essere riuscite a rimanere unite. Il primo ad innamorarsi è Francesco, al culmine della carriera e titolare di uno scudetto appena conquistato con la sua Roma, rimasto folgorato dopo averla vista in televisione a Passaparola.

Poco dopo inizia una corte serrata da parte del “Pupone” e Ilary cede, anche se l’ufficialità della loro relazione arriva solo l’11 marzo del 2002, quando durante il derby romano Francesco le dedica un gol mostrando una maglietta con scritto “6 unica”.

Tre anni dopo si sposano, in diretta su Sky, lei già incinta del primogenito Cristian, a cui seguiranno Chanel nel 2007 e Isabel nel 2016. La coppia appare affiatata, compare assieme anche in numerose pubblicità e anche in alcune delle trasmissioni condotte da Ilary. Uniti anche durante il doloroso addio al calcio di Totti, nel 2017, all’Olimpico.

Insomma, nulla pareva scalfirli. Eppure, qualcosa tra loro si è rotto, e la crisi arriva, come racconta lui stesso al Corriere della Sera, nel marzo del 2021. Pochi mesi dopo, Totti conosce durante un torneo di padel Noemi Bocchi e inizia a frequentarla, scoprendo inoltre dei messaggi sul cellulare della moglie rivolti ad un altro. A luglio 2022, la coppia rilascia all’ANSA due messaggi disgiunti per annunciare la separazione.

Francesco Totti e Ilary Blasi: i nuovi compagni dell’ex coppia d’oro di Roma

Ormai Totti e Ilary conducono due vite separate, e hanno anche due nuovi compagni stabili. Francesco fa coppia fissa con Noemi Bocchi, 34 anni, dallo scorso settembre e ha addirittura preso casa con lei, trasferendosi ai Parioli a Roma Nord, in un super attico.

Voci dicono tuttavia che non sia completamente soddisfatto del quartiere e voglia tornare a Casalpalocco, anche per avvicinarsi ai figli. La nuova relazione va però a meraviglia, e a quanto pare i due starebbero pensando di allargare ulteriormente la famiglia.

Ilary, dal canto suo, continua a vivere nella villa dell’Eur con i tre figli avuti dall’ex calciatore. Da qualche mese ha iniziato a frequentare un misterioso e bellissimo imprenditore ed ex modello tedesco, Bastian Muller.

I due fanno su e giù tra Italia e Germania, e pare vadano d’amore e d’accordo, con l’uomo che ha già conosciuto Cristian, Chanel e Isabel. Benché la conduttrice non si sbottoni molto su questa nuova love story, voci la vogliono molto presa e innamorata del compagno.

Niente da fare, quindi, per chi sperava, nonostante la battaglia in tribunale, di rivedere l’ex coppia d’oro di Roma di nuovo unita. I due hanno voltato pagina, e nel peggior modo possibile, visto che i rapporti tra loro sono tutt’altro che sereni.