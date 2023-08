Divorzio Totti-Blasi, chi ha tradito chi: spuntano gli sms della conduttrice

Nuovo colpo di scena nella causa di divorzio che vede contrapposti Francesco Totti e Ilary Blasi, che ora si rinfacciano i tradimenti. La conduttrice tv ha presentato i giorni scorsi una richiesta formale di addebito nei confronti dell’ex giallorosso, sostenendo che il matrimonio sia finito, in sostanza, a causa della relazione con Noemi Bocchi, consolidatasi nel marzo 2022 come da lui stesso affermato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

I legali dello sportivo, tuttavia, non avrebbero intenzione di stare con le mani in mano e, con il benestare del loro assistito, avrebbero già preparato una contro-richiesta che consegneranno in queste ore (il termine per la risposta era fissato al 10 agosto, stando al Corriere della Sera), in cui benché non neghino come il loro cliente si sia innamorato della Bocchi, presenteranno documentazione con tanto di lista scritta con nomi e cognomi dei personaggi con cui avrebbe avuto dei flirt Blasi, ben precedenti all’inizio della relazione con Noemi.

Totti-Blasi, è guerra tra gli ex per chi ha tradito prima

Gli avvocati di Totti, inoltre, allegheranno alla lista in questione anche i messaggi trovati dall’ex calciatore sul cellulare della compagna e rivolti ad un altro. “Non avevo mai spiato sul suo telefonino. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro” aveva dichiarato Francesco, riferendosi ad Alessia Solidani, parrucchiera e amica storica di Ilary, che l’aveva pettinata anche in occasione delle loro nozze ad Ara Coeli.

Ciò vuol dire che potrebbero doversi presentare davanti alla corte il personal trainer Cristiano Iovino, forse anche l’attore Luca Marinelli, amico della sorella di lei Malory e altri nomi finiti sui giornali in precedenza. Il giudice del tribunale civile, Simona Rossi, ha fissato intanto la prima udienza per il prossimo 20 settembre, nel quale potrebbe voler sentire le parti chiamate in causa, ovvero i presunti flirt della conduttrice e anche la stessa Bocchi.

Ilary Blasi: respinto il suo appello sui Rolex d’oro

Intanto, l’ex padrona di casa dell’Isola dei famosi deve ingoiare un altro boccone amaro: ieri la VII sezione del tribunale civile di Roma presieduta dal giudice Cinque ha respinto l’appello da lei presentato in merito alla sentenza del giudice Frattoni sui Rolex spariti, condannandola inoltre a pagare 4.000 euro di spese legali.

Blasi dovrà inoltre riportarli immediatamente in una cassetta di sicurezza cointestata. Nessun regalo coniugale, quindi, da parte di Totti, secondo i giudici. Inoltre, nei primi verbali, Ilary aveva ammesso di aver preso 6-7 Rolex, e risulta quindi contraddittorio quanto ha poi dichiarato in seguito, ovvero di averne presi 2 o al massimo 4. L’ex capitano giallorosso ha presentato tutte le ricevute di pagamento, quindi se dovessero mancarne alcuni, sarebbe per lei un bel problema. Stando ad alcune fonti, gli orologi sarebbero 10 se non di più.

Infine, la corte ha anche stabilito che è passato troppo tempo e non ci sono più altri beni che la conduttrice può reclamare, in quanto ha avuto tutto il tempo – dal 15 ottobre, data di inizio del procedimento al 1° giugno – per poterli richiedere. Un bello smacco per lei, che arriva dopo quello della Totti Soccer School, che la sua famiglia ha dovuto restituire al legittimo proprietario e al quale dovrà anche pagare parecchi affitti arretrati.