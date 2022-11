Divorzio in casa reale, scoop dai Windsor: lo stesso destino di mamma Diana

Nella famiglia reale di Buckingham Palace si parla di un divorzio che somiglia molto a quello di Lady Diana. Ecco cosa è accaduto ai Windsor.

Le luci sulla famiglia reale di Londra, non si sono spente dalla morte della Regina Elisabetta II, ma anzi, ogni giorno vengono fuori notizie che rendono i Windsor i più chiacchierati del pianeta.

La salita al trono di Re Carlo III, la cui incoronazione avverrà il prossimo 6 maggio 2023, sembra non essere molto gradita dai sudditi che non riescono ad affezionarsi al monarca come invece hanno fatto con sua madre.

Windsor: nuovo divorzio nella famiglia reale

Il peso di portare l’eredità e la Corona della Regina Elisabetta II è molto pesante e sembra che Re Carlo III stia facendo di tutto per aggraziarsi il popolo che sembra continui a vedere con diffidenza la Regina Consorte Camilla.

Inoltre, secondo un insider, il Re avrebbe delle difficoltà nel gestire alcuni compiti e per questo avrebbe chiesto aiuto a William e Kate, per rendere più moderno il Regno in quanto saranno loro i prossimi regnanti.

Ma c’è dell’altro che sta facendo preoccupare il Regno Unito, e nella fattispecie la famiglia reale, ed è il libro Spare, che il principe Harry ha scritto di suo pugno e che verrà pubblicato il prossimo 10 gennaio in molte parti dl mondo.

Si vocifera che all’interno delle sue memorie, Harry avrebbe svelato dei segreti particolari sulla sua famiglia e che la casa editrice avrebbe chiesto al principe di modificare alcuni paragrafi in quanto molto diretti.

Inoltre, dopo la morte di sua nonna, Harry ha deciso di rinviare l’uscita del libro e di modificare qualche parola così come consigliato per evitare di creare nuovi problemi con la sua famiglia.

Sembrerebbe che Re Carlo III, non tollererebbe offese nei confronti di sua moglie, la Regina consorte Camilla, e che qualora Harry avesse scritto qualcosa contro di lei, sarebbe pronto a bandirlo per sempre da Londra.

Ma, stando agli ultimi aggiornamenti, Harry potrebbe invece far ritorno nella famiglia reale per via di un problema legato al matrimonio con Meghan Markle, da sempre non vista in maniera ottimale dai reali inglesi.

L’indiscrezione

Stando a quanto riporta il magazine InTouch, la fine del loro matrimonio è vicina e per l’attrice sarebbe il secondo divorzio, e il motivo della fine della loro storia potrebbe essere per via di un tradimento.

Stando a quanto riportato dal giornale, Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola di Archie, loro primogenito, perché Meghan si era dimenticata di prenderlo dopo l’orario di chiusura e solo dopo, il principe l’avrebbe trovata in dolce compagnia.

Inoltre, sembra che ci sia stata anche una furiosa lite, dove Harry con la loro secondogenita in braccio, Lilibet, abbia urlato contro la donna chiedendole il divorzio e sembra che questo potrebbe arrivare presto.

Già da tempo si parlava di una crisi matrimoniale dei due, dovuto ad un ultimatum che la donna aveva dato a suo marito per via della volontà del principe Harry di tornare a Londra e riappacificarsi con la sua famiglia.

L’uomo, con cui Meghan avrebbe tradito Harry non è altro che la sua guardia del corpo, Christopher Sanches, che è stato arruolato lo scorso aprile e nel suo curriculum ha lavorato per la Casa Bianca sia per Barack Obama che per George W. Bush.

Al momento non ci sono state conferme o smentite, ma le voci su un divorzio tra Meghan e Harry si fanno sempre più insistenti e pare che nel 2023 i due annunceranno la notizia e Harry si troverà nelle stesse condizioni di sua madre.

Lady Diana, infatti, nel 1996 divorziò da Re Carlo III a seguito di alcuni tradimenti e dell’infelicità tra lei e l’allora principe di Galles.