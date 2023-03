Ai neo-papà è riconosciuta la tutela del diritto al lavoro, che implica l’impedimento al datore di lavoro di recedere dal contratto per motivi legati alla nascita del figlio, e ciò vale per l’intero arco temporale del primo anno di vita del neonato. In altre parole, durante questo periodo, i padri possono lavorare con la tranquillità di sapere che non potranno essere licenziati in nessun caso in relazione.

Fino ad oggi questa era una regola in vigore solo per le mamme, ma adesso, a seguito di una circolare dell’Inps anche i padri verranno tutelati.

La circolare dell’Inps