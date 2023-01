Distrazione muscolare per Brozovic, out contro il Napoli

A circa 48 ore dalla supersfida di San Siro contro il Napoli l’Inter perde il suo regista, Marcelo Brozovic infatti ha riportato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro che non gli permetterà di scendere in campo nel primo match ufficiale del 2023.

Inizia nel peggiore dei modi il 2023 per l’Inter di Simone Inzaghi che perde il proprio regista per almeno 10-15 giorni.

Mercoledì sera i nerazzurri sono attesi dalla grande sfida di San Siro dove ospiteranno il super Napoli di Luciano Spalletti in un match decisivo per la lotta scudetto.

Nella giornata di ieri il centrocampista croato aveva evidenziato un fastidio alla gamba sinistra ed in mattinata si è sottoposto ad esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro.

Il numero 77 salterà certamente i match contro Napoli e Monza ma tornerà a disposizione certamente per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto.

Esami clinico-strumentali per Marcelo #Brozovic dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. #inter — Simone Togna (@SimoneTogna) January 2, 2023

Brozovic salta il Napoli per infortunio

Dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione continua il momento sfortunato di Marcelo Brozovic che dovrà stare fermo per altri 15/20 giorni saltando lo scontro diretto con il Napoli.

Inzaghi per sopperire all’assenza del croato ha adattato Calhanoglu nel ruolo di regista preferendo l’esperienza del turco alla gioventù di Asllani.



E’ stata la stessa società nerazzurra a comunicare l’infortunio di Brozovic, ora Simone Inzaghi dovrà essere bravo a preparare la sfida con il Napoli che diventa fondamentale per i sogni scudetto della squadra nerazzurra.

“Marcelo Brozovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”

Le condizioni del croato verranno dunque valutate nei prossimi giorni ma per l‘Inter quella di Brozovic rimane un’assenza pesante e difficile da gestire soprattutto in un momento cosi delicato della stagione nella quale Lautaro e compagni si giocano in pochissimi giorni le ultime possibilità di credere al sogno scudetto.

Non ci sarà Marcelo Brozovic ma Inzaghi recupera De Vrij che rimarrà in ballottaggio fino all’ultimo per una maglia da titolare con Francesco Acerbi.