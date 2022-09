Dipendenti pubblici: arrivano gli arretrati, fino a 3mila euro in busta paga

Buone notizie per i dipendenti statali: sono in arrivo, infatti, somme arretrate sugli stipendi, in riferimento ai contratti 2019-2021. Ecco tutto quello che c’è da sapere e quali sono i dipendenti coinvolti in questo rimborso.

Settembre si apre con una buona notizia per i dipendenti statali che sono stati assunti dal 2019 al 2021: infatti, stanno per arrivare degli arretrati in busta paga nei prossimi mesi.

Questo rimborso riguarda in particolare quattro settori del pubblico impiego, in cui alcuni dipendenti riceveranno cifre anche pari a 3mila euro. Quali sono i settori e quando arriveranno questi soldi? Ecco le notizie da sapere.

In arrivo gli arretrati per i dipendenti pubblici: cifre fino a 3mila euro

In queste ore è arrivata un’ottima notizia per i dipendenti statali: infatti, sono in arrivo alcuni arretrati in busta paga riferenti ai contratti dal 2019 al 2021.

In particolare, queste cifre sono riferite a quattro settori specifici del lavoro pubblico in Italia, ovvero: le funzioni centrali come i ministeri e le agenzie fiscali, gli enti locali, la sanità e la scuola.

Nei mesi scorsi, i ministeriali che hanno firmato definitivamente a maggio il loro contratto, hanno già ricevuto alcuni arretrati dovuti, che hanno raggiunto cifre importanti, pari a 2.900 euro in busta paga.

Ma quali sono i tempi per le altre categorie? A breve, pare, che toccherà agli infermieri ricevere questi soldi arretrati.

Per chi lavora in ospedali e cliniche, l’importo darà dai 2.268 euro lordi fino ad arrivare a 3.135 euro, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Per gli infermieri, inoltre, vista la nuova indennità prevista dal CCNL, si può arrivare anche a 3.777 euro lordi, per chi è a un livello ancora basso, mentre per inquadramenti più alti parliamo anche i 4.736 euro lordi.

Le cifre previste per i dipendenti comunali

Cifre importanti, che sicuramente possono fare comodo ai dipendenti pubblici coinvolti che riceveranno questa tipologia di “bonus” dallo stato, che poi un bonus non è ma sono cifre dovute ai lavoratori.

Per chi, invece, lavora nelle amministrazioni comunali, le cifre sono più basse. Gli arretrati per i dipendenti comunali, infatti, dovrebbero ricevere cifre che vanno dai 1.444 euro lordi fino a 1.977 euro lordi.

Gli arretrati per i dipendenti comunali dovrebbero arrivare entro il prossimo dicembre, quando le procedure dovrebbero arrivare al loro completamento per tutti i dipendenti pubblici.