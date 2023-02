Dimenticato in auto dal papà, muore un bambino di 3 anni

By

In Australia un bambino di soli tre anni è morto tragicamente all’interno dell’auto del padre. A quanto pare l’uomo lo ha dimenticato in macchina per metà giornata.

La terribile tragedia avvenuta in Australia ha dell’incredibile. Un bambino di soli tre anni è stato trovato morto all’interno dell’auto del padre. A quanto pare il genitore lo ha dimenticato nella macchina, al sole, dalla mattina fino alle 15 di pomeriggio.

Il bambino dimenticato in auto dal papà

In Australia un bambino di tre anni ha perso la vita all’interno dell’auto del padre. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo ha dimenticato il piccolo, chiuso nell’autovettura, dalla mattina. Quando poi è ritornato alle 15 ha trovato il corpo senza vita del figlio.

Nulla è stato potuto fare per il bambino, i paramedici ne hanno solo potuto accertare il decesso. Il padre si trova ora in stato di profondo shock.

La vicenda da brividi è avvenuta precisamente a Glenfield, nel sud-ovest della città di Sidney. Attualmente le temperature in quella zona sono molto elevate, toccando addirittura i trentacinque gradi.

Un portavoce della polizia del Nuovo Galles del Sud ha raccontato che i soccorsi sono stati avvisati della presenza di un bambino morto all’interno di un’autovettura. Alcuni testimoni hanno raccontato che il piccolo si trovava lì dall’intera giornata.

All’arrivo delle forze dell’ordine il padre si trovava chino sul marciapiede, in uno stato confusionale e di shock. L’uomo è stato poi portato in centrale per tentare di ricostruire i fatti.

“E’ stata stabilita una scena del crimine ed è in corso un’indagine sulle circostanze dell’incidente”.

Hanno affermato gli inquirenti, aggiungendo che il padre sta collaborando con la polizia.

L’amnesia dissociativa che porta un genitore a dimenticare il proprio figlio in auto

Notizie come questa avvenuta in Australia, per quanto sconvolgenti, sono in realtà molto comuni. Capita spesso che un genitore stressato e stanco si dimentichi del proprio figlio, mettendone a rischio la sua incolumità.

Ci si chiede come sia possibile un gesto del genere da parte di una madre o di un padre. In realtà questo può essere spiegato scientificamente attraverso la cosiddetta amnesia dissociativa.

Questa consiste essenzialmente in un black out temporaneo della mente umana, che comporta lo svolgimento di una serie di azioni, che ci appaiono familiari, in modo automatico, senza pensare.

Come se una parte della corteccia cerebrale si disattivasse temporaneamente facendo perdere una parte della giornata che può durare qualche minuto o anche diverse ore.

Questa è riconducibile essenzialmente a uno stato di profondo stress o stanchezza, potendo dunque capitare a qualsiasi essere umano.