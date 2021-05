Digitalizzazione delle aziende italiane: la ricerca di Innovation People

Emanato dal Governo per stimolare gli investimenti privati e agevolare la crescita delle imprese italiane, il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, tra i pilastri del Recovery Fund italiano, è stato prorogato fino al 2023, per un investimento totale di circa 24 miliardi di euro da destinare alla digitalizzazione.

Per capire come le PMI utilizzeranno i fondi messi a disposizione e fare il punto su quelle che saranno le scelte strategiche delle aziende nei prossimi mesi, Innovation People, società specializzata in attività di digital marketing e innovazione digitale, ha condotto un’indagine sulla digitalizzazione delle imprese italiane nel 2021, con l’obiettivo di evidenziare in che modo cambierà l’approccio digitale delle imprese nei prossimi mesi. In fondo a questo articolo, un’infografica illustra i punti salienti della ricerca, qui di seguito le considerazioni che possiamo trarne.

La digitalizzazione nel 2020

La ricerca, condotta su un centinaio di aziende di diversi settori, punta l’attenzione sulle nuove abitudini dei consumatori emerse durante la pandemia di Coronavirus, che ha portato molte aziende a intraprendere un deciso cambio di rotta.

Secondo quanto emerso dall’indagine, nel corso del 2020 la pandemia ha costretto le aziende italiane a rivedere le proprie strategie digitali, di fatto accelerando il processo di digitalizzazione del nostro Paese. Tuttavia, il 61% degli intervistati ha evidenziato che, proprio per la repentinità del cambiamento, le strategie digitali implementate sono risultate poco chiare.

Tra i problemi principali riscontrati dalla ricerca di Innovation People, spicca su tutti la mancanza di efficaci strategie digitali, in particolare per quanto riguarda le strategie di engagement sui social network.

Strategie digitali per il 2021

Secondo quanto emerso dall’indagine, nel 2021 le aziende intendono mettere al centro delle loro strategie digitali l’utente: più dell’80% delle aziende partecipanti al sondaggio dichiara infatti di voler creare una strategia comunicativa omnicanale e personalizzata.

In particolare, il 50% delle aziende intervistate ritiene interessante e proficuo il ricorso a una piattaforma di marketing automation, ritenuto di grande importanza per l’implementazione di strategie digitali definite ed efficaci, fondamentali per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.