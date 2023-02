Digita il numero 62 sul telefonino, l’utile trucco che ancora non conoscevi

Hai mai provato a digitare il numero 62 sul tuo telefonino? Ecco che cosa succede. Svelato il trucchetto che quasi nessuno conosceva. Siamo sicuri che ti tornerà super utile.

Che cosa succede se digiti il numero 62 sul tuo smartphone? Ecco per te l’utile trucchetto che non conoscevi. Non potrai farne più a meno, è davvero incredibile ciò che accade.

Funzioni segrete degli smartphone

Tutti ci ritroviamo ad essere smartphone dipendenti, oggi. Impossibile non possedere un cellulare. Addirittura c’è chi gira con più di un dispositivo elettronico in tasca per gestire perfettamente e in maniera scissa, gli impegni familiari e quelli privati.

Siamo l’era dei super tecnologici, dei robot e dell’intelligenza virtuale. Eppure non siamo a conoscenza di alcuni dettagli che riguardano proprio i nostri smartphone. Anche se sicuramente ciascuno di noi ha cellulari di ultima generazione e super tecnologici, spesso non siamo al corrente di alcuni codici segreti o di funzionalità nascoste che i nostri telefonini possiedono.

Per esempio, tu sai che cosa succede se provi a digitare il numero 62 sul tastierino del tuo cellulare? Ciò che accade è incredibile. In tanti stanno provando questo trucchetto. Scopri anche tu perché questo codice, se digitato, può tornarti estremamente utile.

Cosa succede se digiti il numero 62 sul cellulare

Tu sei convinto di essere una persona super tecnologica e soprattutto sei convinto che il tuo cellulare non abbia per te alcun segreto solo perché smanetti sopra dalla mattina alla sera? Non è come credi.

Ti diciamo che ci sono delle funzionalità nascoste che probabilmente nemmeno tu conoscerai. Per esempio, sai che cosa accade se digiti il numero 62 sullo schermo del tuo cellulare?

La funzione segreta che si attiva ti lascerà senza parole. In tanti stanno provando questo trucchetto. Che cosa accade? Digitando questo numero autorizzi la funzione di inoltro chiamata.

Perché può ritornarci utile questa funzione? Per ragioni varie. L’inoltro di chiamata consente per esempio di trasferire tutte le chiamate in entrata ad un numero registrato su un altro cellulare o di trasferire la chiamata quando la linea è occupata.

Ancora, permette di trasferire la chiamata in caso di risposta mancata dopo alcuni tentativi o di spostarla su un numero pre registrato. Il tuo cellulare presenta diverse funzioni segrete che si attivano con la combinazione di numeri e simboli.

Per attivare e disattivare il trasferimento di chiamata quello da digitare è il seguente: *#62#. Questo codice ti ritornerà sicuramente utile in molte occasioni. Esso ti farà risparmiare davvero tanto tempo.

L’inoltro di chiamata è comodissimo. Prova a digitare questo numero sul tuo smartphone e vedi che cosa succede. Questa funzione si rivela particolarmente utile in determinate situazioni.

Per esempio, se sei in viaggio e non puoi rispondere al telefono, utilizzando questo codice puoi non perdere ugualmente la chiamata. C’è un però, un punto negativo che dobbiamo segnalarti: il codice *#62# viene spesso utilizzato anche per truffe o dai call center.

L’attivazione di questa funzione consente di ottenere diversi tipi di informazioni circa il trasferimento delle chiamate agevolando eventuali truffatori ad entrare in possesso di numeri o elenco dati trasferiti.

Per interrompere l’inoltro di chiamate da un cellulare all’altro o da un dispositivo all’altro, puoi utilizzare un altro codice segreto che è questo: 002# così che tu possa stare più tranquillo.

Il codice 62 è quindi super utile per determinate situazioni. Esistono però anche altri codici segreti che possono tornarti utile. Per esempio, *#21 è il cosiddetto codice GSM che ti consente di controllare l’inoltro di una chiamata.

Se invece vuoi eseguire il trasferimento di una chiamata da rete fissa ad uno smartphone, devi digitare il codice *72. Questi codici sono molto semplici da utilizzare e sono ovviamente gratuiti.

Visto come il cellulare non è poi un libro aperto come si crede? Anche se sei un super tecnologico e passi ore e ore a studiare i tuoi dispositivi elettronici, ci sono codici e funzioni segrete di cui nemmeno tu sei a conoscenza.

Per esempio, il trucco del numero 62 tu lo conoscevi? In tanti lo utilizzano perché l’inoltro di chiamata è una funzione super utile soprattutto se si lavora e non si può rispondere immediatamente alle chiamate. Prova anche tu questa funzionalità, sicuramente ti sarà utilissima.