Digita il numero 33 sul tuo telefono e aspetta 2 minuti: cosa succede poco dopo

Ecco perché vi raccomandiamo di digitare il numero 33 sul vostro telefono e di vedere che cosa accade. Devi aspettare solo 2 minuti.

Vi spieghiamo come mai alcune persone scrivono sempre “33” sul proprio cellulare. Nessuno vuole abbandonare più questa pratica che purtroppo non tutti conoscono. I suoi benefici sono incredibili e hanno molto a che fare con la nostra privacy.

Quali sono i codici segreti sul telefono e come usarli

Sono tanti i codici nascosti negli smartphone che ci permettono di attivare delle funzioni segrete e davvero rivoluzionarie. Il primo codice che non dobbiamo assolutamente perderci è sicuramente il famoso #31#, che nasconde il tuo numero di telefono quando chiami. Per conoscere il tuo IMEI, ovvero il numero di registrazione del tuo smartphone, devi comporre, invece, *#06#.

*#*#4636# *#* sono la sequenza di numeri e simboli da comporre per conoscere il segnale Wi-Fi, la capacità della batteria o altre informazioni sul tuo telefono. Se desideri ripristinare il tuo disco rigido, componi *#*#7780#*#. Se disponi di un dispositivo iOS e desideri visualizzare le impostazioni di avviso di chiamata, componi *#43#. Inoltre, il * # * # 8351 # * # può aiutarti ad ascoltare le tue conversazioni delle ultime telefonate.

Mentre alcuni codici segreti sono semplici e di facile accesso, altri potrebbero non funzionare a causa delle impostazioni di accesso dello smartphone. Tieni presente che è importante conoscere ogni caratteristica di ciascun codice a rischio di ripristinare completamente il telefono ed esporti al rischio di perdere tutti i tuoi dati.

Questi codici dipendono anche dal sistema operativo del tuo dispositivo. Mentre alcuni funzionano su Android, altri funzionano solo su iOS. Ci sono altre precauzioni da prendere con il telefono per la sua sicurezza.

C’è un codice amatissimo da milioni di consumatori. Si tratta del numero 33: ecco perché è importante che tutti lo conoscano per usarlo al meglio.

Digita 33 e scopri cosa succede

Se esperti di tecnologia e riparatori di telefoni conoscono alcune scorciatoie per il nostro smartphone, il grande pubblico ancora non sa quali codici possono rendere più pratico il suo utilizzo.

Al di là delle chiamate, degli sms o della consultazione dei social network, ci sono numeri da comporre per attivare funzionalità nascoste che vanno oltre ciò che puoi immaginare.

Ti permettono di beneficiare di un inestimabile risparmio di tempo, qualunque sia la marca del tuo telefono. Il 33, ad esempio, sarà anche di grande aiuto per i tuoi tablet. Un suggerimento: ti aiuta a godere di una migliore privacy.

Il motivo per cui si consiglia di digitare il codice segreto *33# è per poter bloccare tutte le chiamate in arrivo. Ciò è particolarmente utile quando il tuo smartphone è nelle mani di uno sconosciuto o di tuo figlio perché questo gesto bloccherà tutte le chiamate in entrata e in uscita.

Quando si desidera disattivare questa funzione, comporre #33 seguito dal tasto *, dal proprio codice PIN e dal simbolo #. Si tratta davvero di una funzione per nulla conosciuta dalla maggior parte dei consumatori, che però può rivoluzionare completamente la nostra maniera di approcciarci ai nostri dispositivi.