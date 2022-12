Digita il codice 9900 sul telefono, risparmi un mucchio di soldi se ci provi

Digitando un codice segreto sul proprio telefono si risparmiano dei soldi: pochi numeri per alleggerire le spese.



Tutti quanti noi, possediamo un telefono cellulare per far si che tutti quanti, amici e parenti, possano contattarci in modo immediato e interagire con loro anche solo per divertimento o per comunicazioni importanti.

Fino alla metà degli anni ’90 era quasi impensabile che un giorno avremmo avuto modo di sapere, tramite questo dispositivo, dove si trovava una persona, mandando foto tramite app e posizione geografica.

Telefono: il codice che ci fa risparmiare

L’evoluzione tecnologica, ha fatto si che questo divenisse realtà e tutti quanti i marchi di cellulari cercano di rinnovare di volta in volta il proprio portfolio dando al consumatore nuovi modelli di telefoni con nuove funzionalità.

Si pensa che tra qualche anno, sarà possibile proiettare sul nostro cellulare l’ologramma del nostro interlocutore, in modo che possiamo vedere il suo messaggio e il suo corpo tramite un’immagine preregistrata.

Questo può ricordare il messaggio che la Principessa Leila manda a suo fratello Luke Skywalker in Star Wars ma non c’è da meravigliarsi in quanto il progresso della tecnologia riesce a superare la fantascienza dei film anni ’70 e ’80 e a tramutarla in realtà.

Grazie ai nostri telefonini di generazione moderna, riusciamo anche ad ascoltare musica, guardare film, e memorizzare nel nostro dispositivo foto, video e quant’altro per tenersi un ricordo o solo per pigrizia.

Soltanto che, la memoria dei nostri cellulari non è infinita e quindi ci ritroviamo a volte a dover far i conti con dei telefonini lenti che non riescono a far si che le nuove app installate funzionino come devono per via della memoria piena.

Oltre che impossibile da installarle, in quanto la memoria esausta, avere un telefono pieno di foto, video e via dicendo tenderà a rallentare le sue funzioni e a far si che non si riesca ad utilizzarlo al meglio.

Cosa accade se viene digitato

Ma esiste un codice segreto che permette di svuotare un file di registro presente all’interno dei cellulari con sistema Android che ci aiuterà a pulire dalla memoria del nostro smartphone tutto quello che è in eccesso.

Digitando *#9900# sul nostro schermo apparirà un sommario che occupa uno spazio tra i 50 MG e 1 GB e cliccando ci si ritroverà nella sezione archivio del nostro cellulare, dove potremo notare che lo spazio di memoria sarà leggermente aumentato.

Con questo codice, eviteremo di spendere soldi per le app che ci aiutano ad individuare quali sono i file nascosti nel nostro telefono che abbiamo scaricato e che non riusciamo ad eliminare.

Inoltre, il suo costo è pari a 0€ e di conseguenza non dovremo scaricare app per la pulizia del telefono o nei casi peggiori dover acquistare un nuovo dispositivo con una memoria più grande e più veloce.

Con questo codice, diremo addio anche alla lentezza dovuta dalla presenza di app e file inutili sul nostro cellulare e riusciremo a risolvere il problema dell’archiviazione delle foto e dei video che ci verranno mandati successivamente.

Ovviamente, va sempre moderato l’uso e la memorizzazione di questi file e fare un controllo periodico per eliminare tutto quello che non ci è utile sul nostro telefono cellulare.