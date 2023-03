Difficile rompicapo matematico, la risposta non è affatto scontata: la soluzione

Mettetevi alla prova in questo difficile rompicapo matematico, la cui soluzione non è affatto scontata e vi farà impazzire.

Ecco qual è la soluzione a questo rompicapo matematico incredibile, che sta facendo impazzire migliaia di persone in tutto il mondo. Mettete alla prova le vostre abilità logiche e di ragionamento e allenate la vostra mente per mantenerla giovane.

Test d’intelligenza, testa le tue abilità

Su Internet sono presenti numerosi test d’intelligenza, creati con l’obiettivo di mettere a dura prova tutti gli utenti che desiderano sottoporvisi. Questi test d’intelligenza servono per allenare le capacità logiche e di ragionamento degli utenti. Si tratta di veri e propri esercizi che permettono di allenare la propria mente, per mantenerla giovane.

C’è un test in particolare che sta facendo il giro del mondo e che sta facendo impazzire tutti gli utenti per una ragione in particolare. Il motivo è che sembra davvero facilissimo, perché costituito da una sequenza numerica di addizioni e moltiplicazioni.

Peccato, però, che alcune sembrano davvero irrisolvibili. Proprio per questo, tantissimi tra gli utenti si sono messi alla ricerca della soluzione del test, per vedere se sono riusciti ad arrivarsi senza nessun aiuto.

Oggi vi sveliamo la soluzione di questo vero e proprio rompicapo matematico, che sta facendo il giro del mondo e il cui risultato non è affatto così scontato. Di seguito, vi spiegheremo qual è il numero che risulta da questa serie di operazioni e per quale motivo alcune sequenze non sono affatto risolvibili.

Rompicapo matematico, ecco la soluzione dell’enigma

Questo rompicapo matematico sta facendo impazzire milioni di persone in tutto il mondo, che non riescono davvero a trovare la soluzione. Il test è diventato virale sul web, nonostante in molti credano che la soluzione sia davvero scontata, quando invece non lo è affatto.

Innanzitutto vi sveliamo che la soluzione è il numero 2. Ma come abbiamo fatto a ottenere questo risultato? Vi riveliamo che le prime due file del test di matematica sarebbero da ignorare, visto che tra i numeri della prima fila e quelli della seconda non è presente nessun segno matematico.

Dobbiamo interessarci, quindi, soltanto alla terza fila, dov’è presente l’operazione 1+1×0+1. Soltanto laddove siano presenti dei segni matematici, infatti, sarà possibile risolvere le operazioni. Come sappiamo, le moltiplicazioni e le divisioni hanno sempre la priorità sulle addizioni e le sottrazioni.

Di conseguenza, dovremmo svolgere prima 1 x 0, che fa zero, dopodiché 1 + 1 che fa due. La soluzione non è affatto scontata, proprio perché siamo sicuri che molte persone avranno cercato di risolvere le operazioni delle prime due file.

In realtà, però, mancando i segni matematici, non sono affatto collegabili tra loro e neanche alle operazioni della terza fila. Oltre che di un test matematico, infatti, si tratta di un rompicapo che mette alla prova il ragionamento logico di chiunque vi si sottoponga.

Conservatelo e riprovateci tra un po’ di tempo, quando vi sarete dimenticati della soluzione. Vi sfidiamo a provare a vedere se il vostro cervello, man mano che vi dedicherete a più test matematici, risulterà più reattivo.