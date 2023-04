Di cosa si occupano i commissari straordinari in Italia

Poche ore fa, il Consiglio dei Ministri, ha programmato lo stato di emergenza su tutta Italia a causa del flusso dei migranti.

Si tratta di una scelta secondo la quale sarà permesso anche l’arrivo di un commissario. In base a quanto è possibile leggere dal sito ufficiale del governo, in Italia ce ne sono già molti. Ma che cosa fanno?

Il lavoro dei commissari straordinari in Italia

Durante il consiglio dei ministri dell’11 aprile è stato dichiarato lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale proprio perché risulta essere in costante aumento l’arrivo di migranti che utilizzano le rotte del Mediterraneo. Dopo avere dichiarato lo stato di emergenza, il passo successivo è quello di nominare un commissario. Un ruolo che verrà affidato tra non molto. Ma quanti sono i commissari straordinari presenti in Italia? E in cosa consiste il loro lavoro?

All’interno del sito del Governo italiano è presente una lista di 40 commissari straordinari i quali sono suddivisi tra i nominati “ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 agosto 1998, n. 400” e quelli nominati in base “ai sensi di specifiche norme di settore”. Un lungo elenco in cui compare il nome di Ricardo Franco Levi, il commissario straordinario del governo che si occupa del coordinamento delle attività inerenti alla partecipazione dell’Italia presso la fiera del libro di Francoforte.

Un altro nome è quello di Mauro Miccio, il commissario straordinario del Governo il cui compito è quello di presiedere al Comitato di indirizzo della zes in Abruzzo. Il ruolo di Commissario straordinario di governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura è occupato da Maria Grazia Nicolò, un ruolo che ricopre dal 2022. Nella lista presenti all’interno del sito del governo troviamo anche la carica per il commissario straordinario del governo per le persone scomparse, un ruolo affidato al prefetto Antonio Bella in carica fino al mese di febbraio del 2023.

Gli altri commissari in Italia

Nell’elenco reso pubblico nel sito del governo c’è anche il ruolo di commissario straordinario del governo dedicato agli interventi di restauro insieme a quelli di valorizzazione dell’ex carcere di Borbonico che si trova nell’isola di Santo Stefano a Ventotene. Un ruolo che era stato affidato a Silvia Costa e che nel 2023 è passato a Giovanni Maria Macioce. Continuando con la lista possiamo notare che è Floriana Gallucci colei che ricopre il ruolo di Commissario straordinario del governo che ha il compito di presiedere al Comitato della zona economica speciale Ionica di Puglia e Basilicata.

Nell’elenco dei commissari nominati “ai sensi di specifiche norme di settore” troviamo il commissario straordinario il cui compito è quello di assicurare gli interventi funzionali a tutte le celebrazioni delle Giubileo del 2025. Un compito affidato a Roberto Gualtieri, un uomo conosciuto anche in quanto sindaco della capitale. Tra i numerosi commissari ricordiamo anche le cariche dedicate al coordinamento di tutte le iniziative di solidarietà dedicati alle vittime di reati mafiosi insieme a quelli per l’attuazione dell’agenda digitale.

Per quanto riguarda i compensi, il governo Draghi aveva varato una riforma inerente alle regole che dovevano rispettare i commissari straordinari e giudiziali. Era l’ex presidente della BCE a guidare l’esecutivo il quale ha stabilito che ogni retribuzione aveva in previsione anche una percentuale inerente ai risultati, all’occupazione e agli acconti dopo che erano trascorsi due anni e mezzi dall’incarico. Lo scopo da raggiungere era di “ridurre i costi dei compensi corrisposti ai commissari e ai membri dei comitati di sorveglianza, prevedendo uno stringente legame con una serie di risultati”.