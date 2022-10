“Dì a Harry e William che…”, Regina Elisabetta: le ultime parole per i nipoti

By

La Regina Elisabetta II prima di morire avrebbe detto delle ultime parole rivolte ai suoi nipoti. Ecco quali sono state.

La Regina Elisabetta II è stata una delle sovrane più longeve di sempre, seconda solo a Luigi XIV e prima per quanto riguarda una donna, con ben 70 anni di Regno salendo al trono del Regno Unito nel 1952.

La donna, è scomparsa lo scorso 8 settembre dopo che qualche giorno prima aveva incontrato il nuovo primo ministro Liz Truss che in questi giorni ha lasciato il suo incarico passando il testimone a Rishi Sunak.

Regina Elisabetta II: la frase enigmatica prima della sua morte

Durante l’incontro con la Truss, la Regina Elisabetta II si era mostrata sorridente se pur poggiata ad un bastone e con delle mani che presentavano dei grandi ematomi, segno, secondo alcuni tabloid di flebo e trasfusioni.

Due giorni dopo, dai medici di corte, arriva la notizia che la donna è in gravi condizioni nel suo Castello di Balmoral e tutti i membri della famiglia reale sono andati al suo capezzale fin quando non è stata diffusa la notizia della sua morte.

Il popolo è rimasto senza parole, così come il resto di tutto il mondo, dato che per tutti questi anni era stata vista come la donna che aveva visto più eventi nel mondo e nella storia.

Sono poche infatti le persone che hanno vissuto più della Regina Elisabetta II per raccontare quello che è accaduto durante questi 70 anni di Regno e inoltre, era considerata una vera e propria icona.

Il suo abbigliamento colorato, i suoi cappellini, le sue borsette e l’amore per i cani corgi l’hanno resa una vera e propria icona pop e la sua morte ha lasciato un vuoto in tutto il mondo.

La Sovrana era molto legata ai suoi nipoti William e Harry in quanto il primo è l’erede al trono e un giorno diventerà Re del Regno Unito dopo suo padre Re Carlo III, mentre Harry era il nipote con la cui donna si divertiva e che la faceva ridere di gusto.

Quest’ultimo però, da qualche anno ha lasciato Londra e si è trasferito con sua moglie, Meghan Markle a Montecito, in California ed ha rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey dove assieme alla Markle hanno parlato di alcuni comportamenti non eccezionali da parte degli altri membri della famiglia nei loro confronti.

Successivamente, Meghan ha continuato a parlare di questi problemi nel suo podcast Archetypes, mentre Harry ha deciso di scrivere una biografia che verrà pubblicata nei prossimi mesi.

Per questi motivi, i due non sono molto ben visti a Buckingham Palace ma la Regina Elisabetta II ha sempre sperato che tra Harry e suo fratello William ci sia un riavvicinamento e prima di morire pare aver lasciato un messaggio per loro.

Il messaggio a Harry e William

La Sovrana, secondo un’indiscrezione trapelata dal Palazzo Reale, sembra che prima di chiudere gli occhi per sempre abbia detto alle persone vicine a loro una frase molto enigmatica:

“Dì ad Harry e William che sappiano che sono stata io”

Dopo questa frase in molti hanno ipotizzato varie teorie la cui quella che va per la maggiore è quella che riguarda la morte di Lady Diana, madre dei due principi avvenuta a Parigi nel 1997.

La donna, che è stata sposata con Carlo dal 1981 al 1996, morì in un tragico incidente stradale e la Regina Elisabetta II fu criticata per non essersi esposta dopo questo evento a tal punto da essere considerata la colpevole di questa vicenda.

Altri invece, pensano che la frase sia riferita alla situazione della Brexit o altri ancora che sia un messaggio in codice per comunicare ai suoi nipoti di rendere migliore e più moderna la monarchia dopo la sua morte.