Devi uscire dall’acqua quando le dita raggrinziscono? La verità la sanno in pochi

By

Le dita raggrinziscono nell’acqua e da sempre viene detto di uscire immediatamente, aspettando che la pelle riprenda il suo aspetto naturale. Verità o falso mito? Ecco in che cosa consiste questo fenomeno.

Le dita rugose hanno sempre portato ad uscire dall’acqua. Ma forse non tutti sanno che questo è un fenomeno naturale e attivato dall’organismo stesso. Per fare cosa?

La pelle, organo di protezione naturale

La pelle è l’organo naturale di protezione contro gli agenti esterni, quelli che cercando di penetrare lungo il derma giorno dopo giorno. È uno scudo che si attiva continuamente, seppur non possano di certo mancare delle manifestazioni particolari o patologie incontrollabili.

Nel corso dei secoli c’è stata una evoluzione che riguarda proprio la pelle e il suo modo di proteggere gli esservi viventi. Ma quando le dita si raggrinziscono, che cosa bisogna fare? Uscire dall’acqua di corsa come dicevano le mamme oppure no: la verità è soprendente.

Le dita raggrinziscono: la verità sul fenomeno

Una volta che le dita sono rimaste in ammollo per tantissimo tempo, queste presentano delle grinze particolari. Sin da piccoli nonni e genitori invitavano i bambini ad uscire subito dall’acqua: chi non è cresciuto con questa credenza popolare?

Per capire il motivo di questa manifestazione bisognerebbe fare un salto nel tempo, provando ad immaginare il viaggio che la pelle ha dovuto fare per sopravvivere sino ad oggi offrendo uno scudo sicuro a tutti i nostri antenati.

Adattarsi ai cambiamenti climatici – e non solo – non è stato facile, ma la pelle è sempre riuscita a trovare delle soluzioni efficaci e pratiche da mettere a disposizione ogni volta che la situazione lo richiedeva. Se tutto questo non fosse accaduto, l’estinzione sarebbe stata sicuramente già avvenuta secoli fa.

Quando un corpo resta immerso nell’acqua, le dita diventano grinzose e bruttissime da vedere. Perché uscire dall’acqua correndo, che cosa sta succedendo?

Negli anni ’30 un gruppo di ricercatori si sono occupati di analizzare questo fenomeno naturale, notando che i soggetti con danni neuronali non raggrinzavano più pelle. Per tutte queste ragioni sono arrivati alla conclusione che fosse una manifestazione con uno scopo ben preciso e importante.

È un super potere sviluppato nei secoli ed è utile in caso di necessità, per avere una presa salda su ogni tipo di oggetto bagnato al pari di quando le mani sono asciutte. L’ipotesi è stata messa in campo nel 2013 con uno studio condotto a NewCaste, all’Università: riuscire ad afferrare e restare fermi senza scivolare, significa fare la differenza tra la vita e la morte in casi estremi.

Successivamente, un secondo studio ha fugato ogni dubbio confermando che queste rughette sulla pelle della dita sono fondamentali per afferrare, tenere e anche salvare una vita.

Non è finita qui, infatti il fenomeno è chiamato “processo attivo”: significa che è il corpo stesso ad attivare la funzione al fine che la sensibilità tattile non diminuisca e che si possa continuare a svolgere ogni tipo di attività in modo naturale.

E al mare? Stesso discorso, considerando che l’acqua di mare è salata e funge spesso da barriera provocando anche il processo di osmosi.