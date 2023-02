“Deve abbandonare casa reale”, drastica decisione di Re Carlo: chi ha cacciato

By

Re Carlo, il sovrano spietato

Continua a monopolizzare l’attenzione mediatica, il monarca inglese Charles III, che tra soli pochi mesi verrà ufficialmente nominato reggente legittimo del Regno Unito. Con la morte della Regina Elisabetta, ha avuto inizio con il marito di Camilla Parker una nuova era che sta distinguendosi in tutto e per tutto da quella elisabettiana da poco conclusasi.

A differenza della Queen più amata al mondo, Re Carlo oggi viene considerato da tanti come un sovrano spietato e severo. Molte le decisioni “unpopular” che si è ritrovato a prendere, a suo dire per il bene della nazione e della Royal Family.

Ma l’attenzione dei mass media internazionali e non solo, si concentra oggi proprio sulla famiglia dei Windsor e sull’ennesimo colpo di testa del sovrano britannico. Sapete che cosa ha deciso di fare il figlio di Queen Elizabeth?

La decisione lascia tutti a bocca aperta. Charles III, ha obbligato una persona molto famosa della sua famiglia a fare le valigie e a lasciare la casa reale. Per sempre, questa volta.

Fuori dalla Royal Family, ecco chi ha cacciato il sovrano

Tra pochissimi mesi Re Carlo si ritroverà ad essere ufficialmente il sovrano del Regno Unito ma le decisioni in nome della corona le prende già ormai da un po’ di tempo, più precisamente dall’8 settembre, giorno in cui è venuta a mancare la regina più amata al mondo, Queen Elizabeth.

Fino ad ora, Carlo ha agito in nome di sua madre, per il bene della monarchia. Eppure, molte delle decisioni prese lo hanno reso alquanto impopolare. Si sta dimostrando un sovrano rigido e severo.

Avete visto, per esempio, l’ultima decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta? Il sovrano ha deciso di cacciare di casa il fratello, il principe Andrea. Tutti conosciamo il passato turbolento del duca di York che si è ritrovato invischiato in guai con la giustizia che sono costati a lui una barca di sterline per tribunali e avvocati e a alla sua famiglia, la reputazione e il buon nome.

Proprio in virtù di tale comportamento che Carlo non ha mai tollerato, il nuovo sovrano ha deciso di allontanare il fratello dalla casa reale. Ma secondo le ultime indiscrezioni, non è questa l’unica decisione che il monarca avrebbe preso.

In maniera molto “soft”, Carlo avrebbe indotto il duca di York a lasciare autonomamente la sua abitazione privata. In che modo? Dovete sapere che il principe Andrea, al pari degli altri reali, riceve da suo fratello un assegno annuale pari a 249 mila sterline, cioè all’incirca 280.000 euro.

Ebbene, il marito di Camilla Parker ha deciso di sospendere questa fonte di sostentamento al duca di York, il quale si ritrova ora in serie difficoltà economiche. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, il papà di Eugenia e Beatrice avrebbe confidato a degli amici la sua difficoltà a far fronte alle spese per il mantenimento della sua residenza, il Royal Lodge di Windsor.

Questo che cosa vuol dire? Che ben presto, tra qualche settimana al massimo, Andrea dovrà abbandonare la sua casa. Nel Royal Lodge si trova anche la ex moglie del principe, Sarah Ferguson che ha un appartamento privato a Mayfaire.

In virtù di uno snellimento necessario della corona, Re Carlo ha deciso di tagliare tutti i fondi a chi non è più senior member della casa reale. Allontanato dalla Royal Family e dispensato anche da obblighi e doveri, non riceverà più questo assegno di mantenimento.

Pare che lo stesso trattamento sia stato riservato da Re Carlo anche ai duchi del Sussex, Harry e Meghan, che nel 2021 decisero di abbandonare la casa reale. Ovviamente, Carlo non lascerà il fratello senza un tetto ma continuerà a garantirgli protezione anche economica a suo modo. Un esempio? Continuerà a finanziare la scorta che costa ben 3 milioni di sterline all’anno.