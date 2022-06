Detersivo per i piatti tossico, corri a controllare: ti stai avvelenando da solo

Detersivo per i piatti tossico: occhio a questa lista di ingredienti che può causare danni alla salute ed all’ambiente.

Ogni giorno utilizziamo tanti detersivi e saponi: il detersivo per i piatti può risultare tossico e può danneggiare gravemente la salute umana. Il detersivo con cui laviamo ogni giorno i piatti può contenere componenti tossici e cancerogeni per la salute dell’organismo umano.

Diverse ricerche ed indagini hanno rivelato che alcuni detersivi acquistabili al supermercato possono essere nocivi per la salute dell’uomo e per l’ambiente. Per questo, è importante prestare attenzione al detersivo scelto ed utilizzato per pulire o per detergere le stoviglie.

Un’indagine condotta dall’Environmental Working Group (EWG) su 232 detersivi per i piatti ha rivelato che ben cinquantotto detersivi contengono sostanze nocive e cancerogene. Si tratta di risultati davvero allarmanti. Stai attendo a quale marchio acquistare, leggi attentamente gli ingredienti contenuti dal detersivo. Ti stai avvelenando da solo.

Detersivo per i piatti tossico e nocivo per la salute umana

Un’indagine dell’Environmental Working Group ha analizzato diversi detersivi, i cui risultati sono davvero allarmanti e ci fanno riflettere sulle scelte d’acquisto.

Alcuni detersivi contengono ingredienti tossici e nocivi per la salute umana: l’utilizzo prolungato di questi prodotti cagiona danni alla salute umana, che vanno dalle allergie al rischio di cancro.

Detersivo per i piatti: quali sono gli ingredienti pericolosi?

Secondo l’EWG, gli ingredienti contenuti nel detersivo per i piatti che possono risultare tossici e nocivi per la salute umana sono:

cocamide dietanolammide , un liquido viscoso utilizzato in cosmetica che un elevato potere allergenico e può cagionare dermatiti. Secondo l’ Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, la cocamide dietanolammide è vietata perchè è una sostanza cancerogena. Se entra in contatto con la pelle può cagionare dermatiti, ma nei casi più gravi potrebbe causare i tumori. Come riportato dall’indagine, la cocamide dietanolammide è contenuta in vari brand ben noti come Palmolive, Colgate, Bliss e Paul Mitchell,

, un liquido viscoso utilizzato in cosmetica che un elevato potere allergenico e può cagionare dermatiti. Secondo l’ la cocamide dietanolammide è vietata perchè è una sostanza cancerogena. Se entra in contatto con la pelle può cagionare dermatiti, ma nei casi più gravi potrebbe causare i tumori. Come riportato dall’indagine, la cocamide dietanolammide è contenuta in vari brand ben noti come Palmolive, Colgate, Bliss e Paul Mitchell, ethanolamine è un liquido viscoso e alcalino con un odore sgradevole simile all’ammoniaca. È miscibile in tutte le proporzioni con acqua e diversi solventi organici ossigenati, tra cui metanolo, acetone e glicerolo. Questo ingrediente può avere effetti negativi sul sistema nervoso, sul sistema respiratorio e può cagionare dermatiti ed allergie alla pelle,