Detassare la tredicesima mensilità: spunta l’ipotesi su cui sta lavorando il governo

Spunta un’ipotesi su cui il governo Meloni starebbe già lavorando: detassare le tredicesime già a partire dal mese di dicembre 2023.

La priorità del governo rimane il taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle tasse in modo tale da incentivare l’occupazione e l’assunzione da parte dei datori di lavori. Una delle misure molto discusse contenuta nella delega fiscale è quella di detassare le tredicesime dei lavoratori che hanno reddito di importo medio-basso. Questa misura potrebbe essere inserita già nella Legge di Bilancio 2024, ma al momento mancano le coperture finanziarie. Quindi, se non venisse anticipata i benefici ed i vantaggi sarebbero evidenti a partire dal mese di dicembre 2024. Il governo sta studiando un modo che consente di anticipare la misura già a partire dal Natale 2023, ma non è detto che si trovino le risorse necessarie. Uno degli obiettivi dell’esecutivo è anche quello di detassare gli straordinari ed i premi produttivi: adesso avrà 2 anni di tempo per mettere in atto il nuovo sistema tributario nazionale.

Detassare la tredicesima, il governo potrà anticipare la misura?

Gli obiettivi del governo sono quelli di detassare la tredicesima mensilità, gli straordinari ed i premi di produzione. Tenendo conto della fiammata inflattiva e dei continui rincari, l’esecutivo punta a scendere in campo per tutelare la capacità d’acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie. Oltre a ciò, l’esecutivo punta a difendere le imprese, in particolare il tessuto delle PMI italiane. Le prime misure allo studio potrebbero essere inserite già a partire dalla prossima Legge di Bilancio.

Una delle misure più discusse è la detassazione delle tredicesime per i lavoratori che hanno reddito medio-bassi: questo provvedimento avrà un impatto significativo sulle buste paga dei lavoratori dipendenti. Se la misura venisse inserita già nella manovra di fine anno, si potrebbero vedere i benefici solo a partire dalla festività di Natale 2024. Per questo, l’esecutivo sta cercando di anticipare la misura e di ottenerne i benefici già a partire dal mese di dicembre 2023. Per anticipare la detassazione delle tredicesime è necessario trovare le risorse finanziarie adeguate.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di utilizzare i soldi stanziati e mai spesi per finanziare la misura. Grazie a questi fondi, l’esecutivo potrebbe anticipare la detassazione della tredicesima, che avrebbe effetti positivi. Tale misura potrebbe aiutare a spingere i consumi dei lavoratori e delle famiglie italiane.

Irpef e flat tax nella Legge di Bilancio

Una misura che finirà nella prossima manovra di bilancio riguarda la revisione dell’Irpef e l’implementazione della flat tax, preservando il principio della progressività garantita dalle deduzioni e dalle detrazioni fiscali. Sugli scaglioni Irpef già il governo Draghi aveva ridotto da cinque a quattro e adesso il governo punta a ridurli a tre. I benefici sarebbero soprattutto per chi percepisce un reddito di importo pari a 35.000 euro: da una tassazione pari ad oltre 9100 euro andrebbe a beneficiare dello sgravio di 300 euro, venendo a pagare oltre 8800 euro di tasse.