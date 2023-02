Denti gialli, il metodo naturale per sbiancarli: bastano questi 2 ingredienti

Ecco qual è il metodo naturale per sbiancare i denti gialli. Servono soltanto due ingredienti per risultati sbalorditivi.

Vi sveliamo in che modo potete sbiancare i denti gialli con un metodo rivoluzionario che soltanto in pochi conoscono.

Denti gialli, ecco perché non sono bianchi come un tempo

I denti sani sono bianchi e lucenti, ma con il tempo, molte persone notano che i loro denti iniziano ad assumere una sfumatura giallastra o grigiastra. Questo cambiamento nella colorazione dei denti può essere preoccupante per molte persone, ma in realtà è un processo del tutto normale. In questo articolo, esploreremo le ragioni principali per cui i denti si ingialliscono con il tempo.

Una delle principali cause del cambiamento di colore dei denti è l’invecchiamento. Con il passare del tempo, lo smalto dei denti si erode gradualmente, lasciando esposto il sottostante dentina. La dentina è di colore più scuro dello smalto, il che può dare ai denti un aspetto più giallo o grigio. Inoltre, i denti diventano naturalmente più porosi con l’età, il che significa che sono più suscettibili alle macchie e ai depositi di placca.

Un’altra causa comune dell’ingiallimento dei denti è la dieta. Cibi e bevande come il caffè, il tè, il vino rosso, i succhi di frutta, le bibite gassate e i cibi contenenti coloranti possono macchiare i denti nel tempo. Inoltre, fumo di sigaretta e tabacco possono anche causare l’ingiallimento dei denti.

L’igiene orale inadeguata può anche contribuire all’ingiallimento dei denti. La placca e il tartaro che si accumulano sui denti possono causare macchie e ingiallimento, quindi è importante spazzolare i denti due volte al giorno e utilizzare il filo interdentale regolarmente per rimuovere la placca e prevenire l’accumulo di tartaro.

Infine, alcuni farmaci possono causare l’ingiallimento dei denti come effetto collaterale. Ad esempio, la tetraciclina, un antibiotico ampiamente usato, può macchiare i denti se assunto durante lo sviluppo dei denti da parte dei bambini.

Fortunatamente, ci sono diverse opzioni disponibili per sbiancare i denti. Il dentista può eseguire un’igiene dentale professionale per rimuovere le macchie e il tartaro dai denti. Inoltre, ci sono prodotti per la cura dei denti da banco come dentifrici sbiancanti, gel e strisce che possono aiutare a sbiancare i denti.

Per coloro che desiderano risultati più duraturi, ci sono anche trattamenti professionali di sbiancamento dentale disponibili presso il dentista. Questi trattamenti utilizzano prodotti chimici per sbiancare i denti e possono ridurre significativamente le macchie e l’ingiallimento dei denti.

Come sbiancarli in un modo naturale

In questa era della bellezza, molte persone sono alla ricerca di modi naturali per sbiancare i propri denti senza dover ricorrere a costosi trattamenti in studio o a prodotti chimici sbiancanti per i denti. Una delle opzioni che si è guadagnata una certa popolarità è l’utilizzo di una miscela di limone e pomodoro per sbiancare i denti.

Sia il limone che il pomodoro contengono acidi naturali che potrebbero avere proprietà sbiancanti.

Il limone è noto per le sue proprietà antibatteriche e per il contenuto di acido citrico, che potrebbe aiutare a dissolvere le macchie sui denti. Il pomodoro, invece, è ricco di vitamina C e acido malico, che potrebbero contribuire a sbiancare i denti e a rimuovere le macchie superficiali.

Per preparare la miscela di limone e pomodoro, è possibile mescolare il succo di mezzo limone con la polpa di un pomodoro fino a formare una pasta. Quindi, si applica la pasta sui denti e si lascia agire per circa cinque minuti. Dopo, si risciacqua accuratamente la bocca con acqua.