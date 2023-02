Delmastro è indagato per il caso Cospito, domani verrà ascoltato dai pm

Andrea Delmastro Delle Vedove, il sottosegretario alla Giustizia in quota Fratelli d’Italia, al centro del caso (prima) politico con il suo coinquilino Giovanni Donzelli per aver rilevato delle informazioni sulle conversazioni tra l’anarchico Alfredo Cospito e alcuni boss della criminalità organizzata, è indagato dalla Procura di Roma per rivelazione di segreto d’ufficio.

L’esponente di FdI domani sarà interrogato dai pm sulla vicenda, nata dall’esposto presentato dal deputato (e co-portavoce) dell’alleanza tra Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

Delmastro è indagato dalla procura di Roma per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio

Il caso politico che ha animato le giornate di parlamentari e non due settimane fa si sposta dai banchi del potere, a quelli della giustizia. Il sottosegretario proprio alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, uno dei fedelissimi della presidentessa Giorgia Meloni, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio e domani verrà ascoltato dai pm della Capitale.

Ma facciamo qualche passo indietro. Il primo febbraio, durante una riunione in cui la Camera doveva approvare la legge per l’istituzione della commissione antimafia, il coinquilino del sottosegretario, Giovanni Donzelli, anche lui tra le fila del partito della premier, ha attaccato duramente quattro deputati del Partito democratico – Debora Serracchiani, la capogruppo dei dem a Montecitorio, Silvio Lai, Walter Verini e Andrea Orlando – colpevoli per lui di essere andati a parlare con Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame ancora al 41 bis, che prima ancora aveva avuto delle conversazioni, nel carcere di Sassari in cui era detenuto, con alcuni esponenti della ‘ndrangheta e della camorra.

Da questione personale, che aveva sollevato una bagarre non da poco in Aula, tanto che era stata sospesa anche la seduta, si è passati a una questione giudiziaria perché il deputato dell’alleanza Verdi e Sinistra, nonché il co portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, aveva presentato un esposto alla procura di Roma, che ha subito aperto un fascicolo.

Per lui, ma anche secondo tutti gli esponenti delle opposizioni, le informazioni rese pubbliche dal vicepresidente del Copasir (Donzelli) sarebbero coperte da segreto e non potrebbero essere a disposizione dei parlamentari. Ed è qui che entra in gioco Delmastro, che al ministero di via Arenula ha la delega al Dap, da cui provenivano proprio le notizie sugli incontri dell’anarchico.

Tornando al merito dell’inchiesta, nei giorni scorsi sono stati ascoltati come persone informate dei fatti, sia il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, l’ex direttore del Gruppo operativo mobile (Gom), Mauro D’Amico, e il suo successore, Augusto Zaccariello.

Nordio dalla parte del suo sottosegretario

Come andrà finire ancora non si sa, anche perché per ora si è solo nella fase delle indagini, che potrebbero portare a un’assoluzione di Delmastro senza passare per un’imputazione, fatto sta che per il Guardasigilli, Carlo Nordio, ufficialmente il suo superiore, il sottosegretario è stato già assolto da ogni accusa perché, ha detto ieri in aula, “il 29 gennaio Delmastro chiede al capo del Dap una relazione aggiornata su Cospito del Gom e del Nic” e che fosse “a divulgazione limitata” è “una formula che esula dalla materia del segreto di Stato e dalle classifiche di segretezza“.

Il problema, però, è che a piazzale Clodio potrebbero non pensarla proprio alla stessa maniera. Secondo Federico Cafiero de Raho, deputato del MoVimento 5 stelle, infatti, “l’atto divulgato da Donzelli è un’informativa di reato assoggettata al pieno segreto“, e quindi, sì, non resta che attendere gli ulteriori sviluppi, pure del Giurì d’onore del Parlamento che si pronuncerà su Donzelli.