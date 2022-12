La presidente dei deputati dem Debora Serracchiani ha detto:

“Questo governo non ce la può fare perché non può essere da una parte euroatlantista ed europeista e dall’altro litigare con la Francia sui migranti. Non può essere quello che dice di usare la mascherina e poi reintegra i medici No vax. Non può fare due parti in commedia. Questo governo non ce la fa perché è inadeguato, inadatto e non sta rispondendo alle esigenze e ai bisogni del Paese”.

Cosa cambia col decreto rave

Nel decreto legge oggi approvato alla Camera sono contenute le norme che allentano gli obblighi sulle misure di contenimento del Covid. Per gli operatori della sanità la scadenza dell’obbligo vaccinale è fissata al 1° Novembre scorso, consentendo anche ai non vaccinati di rientrare al lavoro. Non solo, fino al 30 giugno 2023 sono sospese le multe da 100 euro per gli over 50 non vaccinati.

Col decreto si annulla l’obbligo di effettuare un test anti-covid alla comparsa dei sintomi e per uscire dall’isolamento dopo il contagio. Dopo cinque giorni si potrà quindi tornare a svolgere le normali attività. Le persone entrate in contatto con un positivo divranno restare in regime di autosorveglianza per 5 giorni, sempre rispettando l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2. Abrogato l’obbligo di Green Pass per accedere alle strutture socio-assistenziali e hospice e l’obbligo di sottoporsi al tampone per accedere al pronto soccorso.