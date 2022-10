Decreto aiuti ter, quando e a chi arriva il bonus 150 euro

Quando e a chi arriva il bonus 150 euro del Decreto aiuti ter? Una domanda che si stanno facendo tutti sperando di avere una boccata di ossigeno per il prossimo mese.

È finalmente in arrivo il bonus 150 euro anche per tutte le categorie che, in precedenza, non erano state considerate dal Governo. In questi mesi si è potuto notare di come, tra bonus e aiuti, il vecchio Governo abbia lasciato una eredità presa in consegna dall’esecutivo Meloni. Quest’ultima è pronta a studiare nuove strategie per gli italiani e fare in modo che non si arrivi a fine mese con l’ansia di non poter pagare più nulla. Vediamo insieme a chi arriva il bonus 150 euro e quando è previsto.

Bonus 150 euro, quando arriva?

È in arrivo il bonus da 150 euro, dopo l’importo di 200 euro che è stato distribuito una tantum dopo la domanda fatta direttamente all’INPS. Ricordiamo che è già possibile richiederlo e c’è tempo entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Detto questo, proprio nel mese di novembre i cittadini aventi diritto dovrebbero iniziare a vedere sul conto corrente la voce relativa con l’accredito diretto. I soggetti interessati hanno presentato domanda all’INPS direttamente dal sito web ufficiale oppure passando attraverso i CAF di competenza.

A chi spetta il bonus 150 euro?

Il bonus 150 euro è dedicato a tutti coloro che sino ad oggi non sono stati compresi nella misura del Decreto Aiuti Ter. Nello specifico lo possono richiedere e lo riceveranno:

Tutti i lavoratori dipendenti che sino a novembre hanno ricevuto una retribuzione non superiore a 1.538 euro con indennità automatica. L’accredito è previsto direttamente in busta paga nel mese di novembre. Si ricorda che è una tantum e non verrà versata anche i prossimi mesi;

Pensionati che riceveranno al cifra in automatico con l'assegno di novembre 2022. Chi lo potrà ricevere sono tutti i soggetti residenti in Italia, titolari di assegno sociale o pensione di varie categorie. Il reddito personale non dovrà essere superiore ai 20.000 euro calcolati nel 2021;

Disoccupati e colf potranno ricevere i 150 euro dopo i 200 euro, senza alcuna domanda direttamente dall’INPS;

Dottorandi e CO.CO.CO con domanda da presentare all’INPS entro il 30 novembre e reddito non superiore ai 20.000 euro;

con domanda da presentare all’INPS entro il 30 novembre e reddito non superiore ai 20.000 euro; Soggetti e famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza, con 150 euro in più a novembre. Non si dovrà essere beneficiari anche di altre indennità per riceverlo;

Autonomi senza partita IVA

Autonomi con reddito che non supera i 35mila euro per i 200 euro. I 150 euro di bonus verranno accreditati per chi nel 2021 non ha percepito un reddito superiore ai 20.000 euro. Si ricorda che gli autonomi sono ancora in attesa del bonus 200 euro, per questo motivo l’INPS invierà loro i due importi in forma separata a seconda di quando ricevono la domanda (da presentare sempre entro il 30 novembre 2022).

Gli aventi diritto possono rivolgersi direttamente all’INPS oppure al Caf di competenza.