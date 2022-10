Deborah Iurato, dopo Amici è diventata uno schianto: guardate com’è oggi

By

Vi ricordate Deborah Iurato vincitrice della tredicesima edizione di Amici? Oggi è bellissima e non riuscirete a riconoscerla.



Amici di Maria De Filippi è un talent che da ogni anno modo a ragazzi dai 16 ai 30 anni di realizzare il sogno di diventare un professionista nel campo musicale o nel campo della danza.

Inizialmente, il programma intitolato Saranno Famosi e poi a metà della sua seconda edizione rinominato Amici, per non incorrere in sanzioni per l’omonimia con la serie tv, prevedeva anche altre materie oltre il canto e la danza.

Deborah Iurato: da Amici a Sanremo

Per molti anni infatti ci sono stati anche degli aspiranti attori all’interno della scuola di Amici e tra questi ricordiamo Andrea Dianetti attualmente impegnato assieme ad Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione del talent, nella nuova edizione di Tale e Quale Show.

Nel corso di queste ventuno edizioni molti sono i vincitori che sono rimasti in voga e che ancora oggi continuano a sfornare hit e a ricevere premi per i loro dischi e le loro canzoni come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa e Irama.

Quest’ultimo è appena stato premiato con il disco di platino per il suo ultimo brano Pam pam pam pam pam pam pam pam che ha fatto ballare tutti gli italiani durante la scorsa estate.

Irama, assieme ad Alessandra Amoroso, sono gli unici due vincitori di Amici ad aver vinto due edizioni del talent. Il primo ha vinto Amici Speciali nel 2020 mentre l’Amoroso ha vinto il circuito Big dell’undicesima edizione.

Ma nel 2014, a trionfare all’intero della tredicesima edizione del talent è stata una ragazza molto timida, Deborah Iurato, che grazie alla sua voce è riuscita a battere al televoto finale il gruppo Dear Jack che adesso ha cambiato nome in Follya.

La ragazza, classe 1991, nata e cresciuta a Ragusa, ha debuttato nello stesso periodo della sua partecipazione al talent con il suo primo Ep che porta il suo nome e cognome che è stato certificato disco di platino.

All’interno del disco è presente il brano firmato da Fiorella Mannoia, intitolato Anche se fuori è inverno e grazie al suo talento, Deborah nel 2015 ha aperto il concerto di Lionel Richie al Mediolanum Forum di Assago.

Nel 2016 partecipa per la prima, ed ora unica, volta al Festival di Sanremo con il brano Via da qui cantato in duetto con il cantautore Giovanni Caccamo e la coppia si piazza al terzo posto della classifica finale dietro Francesca Michielin con Nessun grado di separazione e i vincitori gli Stadio con Un giorno mi dirai.

Come è diventata oggi la Iurato?

Dopo alcune collaborazioni musicali, nel 2022 Deborah si è dedicata ad un progetto dove ha rielaborato in un tour estivo alcuni brani soul e R&B della musica internazionale dal quale pare debba essere pubblicato prossimamente un disco.

In molti attendono di rivedere Deborah sul palco del Teatro Ariston in quanto trovano che la sua voce sia una delle migliori mai uscite dalla scuola di Amici.

La cantante rispetto alla sua partecipazione al talent è molto cambiata, se nel 2014 mostrava dei capelli scuri e lunghi e un paio di occhiali adesso sembra un’altra persona anche per via della perdita di peso.

Come si può vedere da alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, la Iurato oggi ha un taglio di capelli più corti e un fisico invidiabile e ha deciso di optare per un colore di capelli più chiaro che mette in risalto il suo viso.

Infine, sembra aver detto basta agli occhiali e molto probabilmente per i suoi problemi di vista, Deborah ha optato per delle lenti a contatto senza che la montatura possa in qualche modo avere un effetto ingombrante sul suo viso.

Il cambiamento è impressionante e Deborah oggi sembra essere fiera della donna che è diventata.