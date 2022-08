De Ketelaere, il colpo più costoso di Maldini e Massara

By

Dopo averlo desiderato per mesi finalmente il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Charles De Ketelaere, il calciatore belga nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche legandosi al club Campione d’Italia con un contratto quinquennale.



Accolto tra l’entusiamo generale del popolo rossonero, il talentuoso trequartista è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, club che lo ha insistentemente inseguito per tutta l’estate.

De Ketelaere è l’investimento più importante dei rossoneri sotto la gestione di Paolo Maldini e Massara che credono fortemente nelle potenzialità di un ragazzo che ha dimostrato tanta voglia di emergere definitivamente con la maglia del Milan.

Con un comunicato ufficiale il Milan ha postato una foto di CDK che, sorridente, mostrava la sua maglia con il numero 90, rispondendo ufficialmente a Romelu Lukaku.





De Ketelaere è pronto a prendersi il Milan

In attesa di vederlo presto in campo, il belga ha subito impressionato per la personalità ed il carattere mostrato durante le prime interviste in cui ha ribadito la propria volontà di scrivere la storia del Milan diventando da subito protagonista.

Il classe 2001 è un calciatore molto versatile ed in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo grazie ad una buona tecnica associata ad un’importante struttura fisica.

De Ketelaere nasce come trequartista ma spesso nella nazionale belga ha ricoperto il ruolo di mezzala con ottimi risultati andando in gol proprio nella sfida contro l’Italia di Roberto Mancini durante la scorsa edizione della Nations League.

In Belgio viene da anni considerato l’erede naturale di Kevin De Bruyne, fenomeno al quale CDK ha spesso ammesso di ispirarsi durante gli allenamenti.

Per fisico e passo, De Ketelaere ricorda molto anche Ricardo Kaka, giocatore che con il Milan ha raggiunto livelli altissimi andando anche a vincere il pallone d’oro.

Il campionato è ormai alle porte e il Milan proverà ad iniziare subito forte per dimostrare di essere ancora il club più forte d’Italia nonostante il grande mercato svolto dalle rivali.

Charles De Ketelaere è la risposta milanista ai ritorni di Paul Pogba e Romelu Lukaku, Ła sfida tra le tre grandi del nostro campionato è appena iniziata e si preannuncia più competitiva ed affascinante che mai.

Ora per Maldini e Massara l’obiettivo è quello di piazzare qualche colpo in uscita e regalare a Stefano Pioli un difensore in grado di alternarsi a Kalulu e Tomori, diventati titolari inamovibili della retroguardia dei rossoneri.