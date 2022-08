A seguito di alcuni disservizi, Dazn non ha potuto far altro che tutelare i propri clienti facendo partire una serie di rimborsi utili a coprire i danni causati nei giorni scorsi.

Nell’ultimo periodo Dazn ha avuto alcuni disservizi. A quanto pare, tutti i problemi tecnici presentati sono stati risolti appieno. Inoltre è arrivata la comunicazione che entro le prossime due settimane, gli utenti verranno rimborsati del 50%, la metà della cifra mensile per utilizzare l’abbonamento.

Un rimborso necessario

Dazn, per tutti i disservizi a causa dei quali gli abbonati non hanno potuto visionare i contenuti offerti, ha disposto, in modalità automatica, un rimborso. Tale idea è arrivata direttamente dall’accordo tra la piattaforma dello streaming e la sottosegretaria dello sport, Valentina Vezzali.

Nell’accordo in questione sono intervenute anche altre istituzioni, ovvero il ministero dello sviluppo economico, l’Agcom e la Lega serie A.

Lo scopo principale di questo intervento è la fornitura di un rimborso a tutti coloro che non hanno avuto modo di godere appieno delle prime partite del campionato di Serie A a causa di un gran numero di disservizi presenti all’interno della piattaforma stessa.

Stando a quanto comunicato nelle ultime ore, i rimborsi arriveranno nelle prossime due settimane ed il valore sarà pari al 50% del costo dell’abbonamento mensile.

Inoltre, da come è possibile leggere dal comunicato ufficiale, il rimborso varierà a seconda della tipologia di abbonamento e potrà essere di 10 euro o di 20 euro. Nonostante la decisione sia stata già presa, non sono ancora stati diffusi i criteri secondo cui verranno effettuati questi risarcimenti.

Il Governo garantisce: mai più problemi

Intanto i rappresentanti del governo hanno già garantito che non accadranno più situazioni simili a questa.

Quella terribile problematica per la quale sono stati predisposti i rimborsi, si è verificata durante prima giornata di Serie A, ovvero il 13 agosto e il 14 agosto.

Sono stati colpiti ben 3 milioni e 700mila abbonati, i quali, nel tentativo di accedere all’app Dazn, non hanno avuto la possibilità di godere della visione delle prestazioni calcistiche delle proprie squadre preferite.

Il disservizio verificatosi ha generato tanta polemica non solo tra i tifosi, ma anche tra gli esponenti politici.

La stessa Agcom è dovuta intervenire dato che sono stati tanti a chiedere aiuto, soprattutto per essere tutelati in qualità di utenti paganti.

Fortunatamente a seguito dell’intervento di riparazione, è stata trovata una soluzione e la piattaforma Dazn ha garantito che non ci saranno altri problemi in futuro.