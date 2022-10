Dazn, cosa è quel codice che appare sullo schermo durante le partite?

Forse non tutti si sono accorti del codice che appare durante la visione delle partite su Dazn anche se in realtà in molti se lo sono chiesti.

Non si tratta di un errore o di un problema della propria tv, come emerso sul web inizialmente, ma di uno stratagemma che è stato studiato e messo in uso per contrastare il fenomeno della pirateria.

Il codice che si vede durante le partite su Dazn

Molti abbonati si sono domandati che cosa fosse il codice alfanumerico che appare durante la messa in onda delle partite di calcio su Dazn. Alcuni tifosi però non hanno nemmeno fatto caso al codice o non si sono domandati come mai fosse lì.

Altri invece hanno sollevato il problema e si sono fatti delle domande che hanno accesso discussioni in vari forum sul web.

Si tratta di una stringa composta da lettere e numeri che appare al centro dello schermo durante la visione dei match di seria A e serie B ma anche durante le altre competizioni sportive.

Non è un errore grafico o una svista di Dazn ma è stato, invece, studiato appositamente e messo a punto da tecnici con uno scopo ben preciso.

La funzione del codice alfanumerico

Il codice che appare su Dazn durante le partite di calcio o altre competizioni è stato studiato per uno scopo ben preciso ovvero quello di contrastare il fenomeno della pirateria.

Si tratta di un marchio o anche detto watermark che serve per l’indetificazione del titolare dell’abbonamento. Questo serve nel caso in cui una persona decida di trasmettere in modo illecito i programmi su altri siti.

Questo metodo, che alcuni hanno additato come ridicolo, ha invece dato ottimi risultati in merito alla lotta alla pirateria e perciò alla riproduzione illegale.

Ora su Dazn il titolare dell’abbonamento che sta trasmettendo su altre piattaforme la partita o un altro evento sportivo, in maniera illegale, ha un marchio legato addosso e l’abbonamento è sospeso in maniera velocissima, se scoperto ovviamente.

Utilizzando il codice Dazn può interrompere immediatamente lo streaming di tale abbonamento e, in questa maniera, impedire la riproduzione illegale su le altre piattaforme. Si tratta di un metodo semplice ma che ha si è rivelato molto efficace.

I risultati ottenuti dall’utilizzo del codice di Dazn hanno spinto anche un’altra emittente a intraprendere la strada del marchio per ogni abbonamento in modo da evitare la riproduzione altrove illegale.

Si tratta di Sky che ora ha deciso di adottare lo stesso stratagemma messo in atto da Dazn per evitare un fenomeno altamente diffuso come la pirateria.

La tecnologia va avanti ogni giorno e sempre più spesso nel momento in cui identifichiamo una determinata procedura di trasmissione illegale chi di dovere escogita un altro metodo ancora più avanzato.

Proprio per questo, nonostante sia un metodo semplice anche se estremamente pratico, ha portato più risultati rispetto a ricerche accurate e contrasto tecnologico della pirateria.