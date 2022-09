Davide Santon lascia il calcio: “Ho le ginocchia distrutte”

By

Insieme a Mario Balotelli era uno dei giovani più interessanti della straordinaria Inter di Jose Mourinho, oggi Davide Santon lascia ufficialmente il calcio a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno sempre penalizzato la carriera



Doveva essere la promessa del calcio italiano ed invece Davide Santon non è mai riuscito a fornire prestazioni di alto livello con continuità.

Lo scorso 9 settembre il classe ’91 ha annunciato il suo ritiro terminando una carriera comunque importante a soli 31 anni per via de tanti infortuni che storicamente ne hanno condizionato il rendimento.

Davide Santon aveva iniziato la sua carriera nell’Inter e proprio con il club milanese aveva messo in mostra le sue qualità migliori tanto da guadagnarsi anche la convocazione con la maglia della nazionale.

Negli ultimi giorni l’ex calciatore della Roma ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport dove ha ribadito che la scelta di appendere gli scarpini al chiodo è stata causata dai tanti infortuni che nel corso degli anni lo hanno condizionato.

Davide Santon lascia il calcio a 31 anni

Si conclude prematuramente dunque un carriera comunque importante, Davide Santon ha avuto l’onore ed il privilegio di essere uno dei componenti della straordinaria Inter di Jose Mourinho alzando al cielo di Madrid la Coppa dei Campioni vinta dai nerazzurri nel 2010.

Nel 2018 Santon fu acquistato dalla Roma ed anche nella capitale fu protagonista di ottime partite finendo poi però in infermeria per i soliti problemi muscolari.

Intervistato da Tuttosport, Santon è tornato a parlare del suo addio confidando di essere stato costretto a prendere questa decisione in seguito ai tantissimi infortuni che ne hanno pregiudicato la carriera.

L’ex calciatore italiano parla di “ginocchia distrutte” che non gli permettevano più di poter giocare, Santon rivela anche di rischiare le protesi per la gravità dei propri infortuni-

Nessun rimpianto comunque per il classe ’91 che ha dato il suo contributo all’Inter in annate meravigliose, ora vedremo quale sarà il suo futuro.

Data la giovanissima età Santon ha ancora la possibilità di decidere con calma, al momento l‘azzurro non ha programmi affermando di voler prendersi un paio d’anni di tranquillità per decidere poi con calma.

L‘Italia perde cosi un calciatore importante che, non soltanto per sue colpe, ha inevitabilmente deluso le attese.

A Davide Santon va comunque un grande in bocca al lupo di tutti gli italiani con la speranza di vederlo presto star bene e magari, con altre vesti, di nuovo su un campo di Serie A.