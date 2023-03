Daniele Scardina, un dolore all’orecchio poi il malore: come sta il campione di pugilato

Operato d’urgenza, Daniele Scardina è ora ricoverato nella clinica Humanitas di Rozzano. Il pugile si è sentito male nel pomeriggio di martedì, al termine di una sessione di allenamento.



Le prossime ore saranno decisive per capire l’evolversi della situazione. Tanti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento condivisi in queste ore, tra cui quello della storica ex, la conduttrice Diletta Leotta, che in una story su Instagram ha pubblicato un semplice messaggio: “Forza Dani”. King Toretto – nome d’arte di Daniele Scardina – si stava preparando per disputare il match d’esordio nella categoria dei pesi mediomassimi contro il belga Cedric Spera.

Malore per il pugile Daniele Scardina

Sono ore di apprensione per il campione di pugilato Daniele Scardina, ricoverato in gravi condizioni dopo un malore. È iniziato tutto nel pomeriggio di martedì – 28 febbraio – con un dolore all’orecchio e alla gamba. In una manciata di minuti il boxeur ha perso i sensi e si è accasciato a terra. Immediatamente soccorso, è stato trasferito presso la clinica Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cervello.

L’operazione si è conclusa intorno alle 23, e ha avuto esito positivo, come riporta Fanpage. È stata poi l’organizzazione pugilistica italiana a condividere le ultime novità sulle sue condizioni.

“Daniele ha superato l’operazione e adesso si trova sotto stretta osservazione dell’équipe medica. Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute”

si legge nel post condiviso sui social.

Bisognerà quindi attendere le prossime ore per capire l’evolversi del quadro clinico.

Il messaggio di Diletta Leotta

Tanti i messaggi di vicinanza e affetto per il giovane campione che il 24 marzo prossimo avrebbe esordito nella categoria dei pesi mediomassimi sfidando sul quadrato il belga Cedric Spera. Quando ha accusato il malore, Scardina aveva appena concluso una sessione di allenamento nella palestra FitSquare di Buccinasco. Ha avvertito un dolore all’orecchio e alla gamba e si è accasciato al suolo.

Colleghi e parenti sono aggrappati alla speranza di saperlo presto fuori pericolo. Tra i tanti in ansia per lui anche Diletta Leotta, sua storica ex, che ha saputo del malore di Scardina mentre era impegnata a raccontare il match Juventus-Torino come inviata Dazn.

Sui social la conduttrice ha condiviso un messaggio semplice ma carico di affetto per il campione di pugilato:

“Forza Dani”.

Mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute del campione, i medici stanno cercando di capire cosa abbia provocato il malore di Scardina e se lo stesso sia dipeso da un trauma o se sia dovuto a condizioni pregresse, che nulla hanno a che vedere con la sessione di allenamento a cui si era appena sottoposto il boxeur.